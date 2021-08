Rachel Bellesen: ¿fue a la cárcel por asesinar a su ex en defensa propia?

El 8 de octubre de 2020, Rachel Bellesen disparó y mató a su exmarido Jacob Glace en un pueblo llamado Paradise, Montana. Luego condujo a Hot Springs y llamó al 911, según informó AP News con base en documentos judiciales.

Bellesen explicó que disparó a Glace en defensa propia cuando él la atacó e intentó agredirla sexualmente, pero sus abogados dijeron que la policía no tomó su reclamo en serio e investigó el intento de violación.

Según el abogado de Bellesen, ella había accedido a reunirse con Glace porque había amenazado con dañar a uno de sus hijos. Ella dijo habían discutido sobre la orientación sexual de su hijo. Bellesen dijo que Glace era homofóbico y había amenazado con “sacarle a golpes la homosexualidad” de su hijo, escribió Oxygen.com.

Glace tenía antecedentes penales como abusador, escribió AP News, con una condena en Washington que se produjo después de que agrediera a Bellesen en 2004. También había sido acusado de agresión por parte de un miembro de la familia de su pareja en dos ocasiones distintas en los meses anteriores a su muerte. El día después de la muerte a tiros de Glace, Bellesen fue acusada de homicidio deliberado y pasó tres semanas en la cárcel hasta que su fianza se redujo a 20.000 dólares y fue puesta en libertad bajo fianza.

Bellesen fue absuelta en una audiencia el 25 de mayo de 2021 y sus cargos se retiraron

El fiscal general adjunto de Montana, Chris McConnell, fue asignado como fiscal del caso y dijo que las pruebas no eran suficientes para condenar a Bellesen, informó AP News. El estado presentó una moción para desestimar los cargos sin prejuicio, pero eso significaría que Bellesen podría ser acusada de homicidio deliberado en cualquier momento en el futuro, pero eso fue impugnado por los abogados de Bellesen.

El caso fue ante un juez para un fallo y la jueza Amy Eddy falló a favor de la defensa, determinando que el caso debería ser sobreseído con prejuicio.

El abogado de Bellesen, Lance Jasper, le dijo a Oxygen.com que nunca esperó impugnar una moción para desestimar los cargos en un caso de homicidio deliberado, pero dijo que sabía que los cargos sin prejuicios no eran suficientes para Bellesen, quien habría tenido que vivir con la posibilidad de ser de nuevo acusada.

Bellesen criticó al estado por el manejo del caso, que no la trató como víctima de agresión sexual





Bellesen argumentó que el estado trató de silenciarla con su arresto de la misma manera que lo hizo su exmarido muchos años antes. “Al igual que Jake a lo largo de más de 20 años, el estado de Montana nuevamente intentó silenciar mi voz”, dijo, según el Daily Beast. “Al principio me declararon asesina. Afirmaron que ejecuté a un hombre inocente a sangre fría. Me quitaron la vida, la vida de mis seres queridos, lo destrozaron todo con sus horribles afirmaciones y luego trataron de alejarse cuando se dieron cuenta de que no tenían razón”. Continuó:

“Fue inquietantemente similar a cuando un abusador te ataca, y luego trata de excusarse con un ramo de flores a la mañana siguiente, esperando que las tomes en agradecimiento, no digas nada y continúes con tu día como si nada.”

El centro de violencia doméstica Abbie Shelter dirigido por la directora Hilary Shaw emitió una declaración apoyando a la acusada, que también es trabajadora del centro, declarando: “Los documentos de acusación en sí mismos respaldan que, el día de la tragedia, el Sr. Glace agredió física y sexualmente a Rachel. Su camisa, sujetador y pantalones estaban rotos, y las marcas de rasguños del Sr. Glace estaban en el pecho de Rachel. Si el asalto hubiera continuado, Rachel habría sufrido (como mínimo) una violación completa por parte del Sr. Glace”.

Shaw pidió al público que se comunique con la Oficina del Fiscal General para presionar para que se retirase el cargo de Bellesen con prejuicio, según el sitio web de Abbie Shelter.