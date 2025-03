¿Quiénes serían deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798?

Desde que Donald Trump regreso al cargo de presidente de los Estados Unidos, su enfoque ha sido las deportaciones masivas. Aparte de deportar en grandes cantidades, también lo quiere lograr en forma rápida. Para acelerar las deportaciones, Trump busca revivir la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Ya que se dice que la medida evita el proceso de una audiencia judicial, y lo expulsa rápidamente.

El objetivo de invocar la antigua ley de 1798 es para deportar a los miembros de pandillas y cárteles.

El año pasado, Trump prometio utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, parte de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798, para deportar a presuntas bandas criminales y miembros de cárteles de la droga. A menudo se refería al Tren de Aragua y a las exageradas y controvertidas afirmaciones de que la pandilla venezolana había “invadido” y “conquistado” Aurora, Colorado, para servir como justificación para querer implementar la ley de guerra del siglo XVIII.

Así es, Trump enfatizó que su esfuerzo priorizaría la deportación federal de migrantes pertenecientes a la banda Tren de Aragua, que también fue designada recientemente como organización terrorista extranjera. “Etiquetar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera fue el primer paso”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a CNN.

¿Quiénes serían deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros?

Hasta ahora se ha mencionado que miembros de la banda de Tren de Aragua serían deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, es una ley que permitirá que los inmigrantes sospechosos de actividades ilegales sean deportados sin la audiencia judicial que normalmente debe ocurrir primero.

Se espera que el uso de la ley -la cual fue utilizada para justificar los campos de internamientos para estadounidenses de ascendencia japonesa en la Segunda Guerra Mundial- enfrente desafíos legales. Se dice que la medida, que seguramente enfrentaría desafíos legales, podría permitirle eludir los derechos al debido proceso y expulsar rápidamente a los inmigrantes.

¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?

“La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es una autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente detener o deportar a los nativos y ciudadanos de una nación enemiga. La ley permite al presidente atacar a estos inmigrantes sin una audiencia y basándose únicamente en su país de nacimiento o ciudadanía. Aunque la ley se promulgó para impedir el espionaje y el sabotaje extranjeros en tiempos de guerra, puede aplicarse (y se ha aplicado) contra inmigrantes que no han hecho nada malo, no han mostrado señales de deslealtad y están presentes legalmente en Estados Unidos. Es una autoridad demasiado amplia que puede violar derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz”, informa Brennan Center for Justice.

¿Se ha utilizado en el pasado la Ley de Enemigos Extranjeros?

Sí. La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido invocada tres veces, cada vez durante un conflicto importante: la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

En la Primera y Segunda Guerra Mundial, la ley fue una autoridad clave detrás de las detenciones, expulsiones y restricciones dirigidas a inmigrantes alemanes, austrohúngaros, japoneses e italianos basándose únicamente en su ascendencia. La ley es más conocida por su papel en el internamiento de japoneses, una parte vergonzosa de la historia de Estados Unidos por la que el Congreso, los presidentes y los tribunales se han disculpado”.