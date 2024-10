¿Quién vive en la mansión de los hermanos Menéndez?

La casa de Beverly Hills, California, donde Lyle y Erik Menéndez asesinaron a sus padres en 1989 ha sido propiedad de varias personas en el pasar de los años. Pero ahora todos se preguntan quién vive en la mansión. La propiedad tiene nuevos dueños desde el pasado mes de marzo.

Los nuevos propietarios son integrantes de lo Lahijani, una familia iraní-estadounidense que pagó $17 millones de dólares por la mansión donde vivió la familia.

En 1988, el padre de los hermanos, José Menéndez la compró por $4 millones de dólares. Sin imaginarse que sería brutalmente asesinado por sus propios hijos a un año de comprar la mansión.

La familia Menéndez era propietaria de esta propiedad estilo mediterráneo de 9063 pies cuadrados, que la compraron por 4 millones de dólares en 1988. Después de los asesinatos, la casa cambió de dueño cuatro veces. Más recientemente, se vendió por $17 millones de dólares en marzo de 2024.

La famosa casa está ubicada en Elm Drive en Beverly Hills. Según Vanity Fair, los inquilinos anteriores incluían a Prince, Elton John, Hal Prince y un príncipe saudita.

La propiedad de estilo mediterráneo, incluye una casa de invitados independiente, cuenta con siete dormitorios y nueve baños. La propiedad, según un listado en Realtor.com, es un oasis para los ultrarricos con una cancha de tenis privada, piscina, jardines de rosas y una bodega con sala de degustación.

El listado también destaca la “gran entrada con una espectacular escalera circular, pisos de piedra caliza italiana importada y una cocina gourmet completa con electrodomésticos de alta gama y una despensa”.

Los nuevos dueños de la propiedad le están haciendo varios cambios a la imponente mansión. Pues podría ser que tratan de desmarcarla de su pasado, mientras que los vecinos de la zona suplican reforzar los operativos de seguridad, pues la zona se ha vuelto muy concurrida por todos aquellos que buscan conocer la mansión de cerca debido al gran boom del controversial documental estrenado recientemente en Netflix.

Hasta el momento se desconoce cómo quedará el inmueble y si lo relanzarán al mercado una vez que los trabajos de reconstrucción lleguen a su fin, lo que no sería de extrañar, pues ofertas no les faltarán por el morbo y la fama del lugar.

Los hermanos Menéndez fueron declarados culpables por el asesinato de primer grado de sus padres. José Enrique Menéndez y su esposa Mary Louise “Kitty” Menéndez fueron asesinados en 1989, y sus hijos fueron condenados a cadena perpetua.

