¿Quién es Marcus Richardson, el esposo de Abby Phillip?

Marcus Richardson es un profesional de la seguridad informática y cibernética y es el esposo de la corresponsal política senior de la cadena CNN y presentadora de Inside Politics Sunday, Abby Phillip. La pareja ha estado permanecido unida durante aproximadamente una década y se casaron en el año 2018. Richardson y Phillip viven en Washington, D.C.

Esto es lo que necesita saber:

1. Marcus Richardson y Abby Phillip se conocieron en la fiesta de un amigo que tenían en común

Richardson y Phillip han tenido en una relación durante aproximadamente una década, pero su primer encuentro se vio afectado por falta de comunicación. Phillip y Richardson se conocieron por primera vez en junio de 2011 cuando amigos en común organizaron una fiesta en la azotea en Washington, D.C. Como se detalla en Martha Stewart Weddings, ni Richardson ni Phillip conocían a muchas otras personas en la fiesta y por ello, decidieron entablar una conversación.

Pero mientras hablaban, la conversación se vio interrumpida inadvertidamente por otro invitado a la fiesta, lo que causó cierta confusión. Richardson le dijo a la revista: “Estábamos creando una conexión increíble cuando de repente otra mujer nos interrumpió. Yo estaba como, ‘Vaya, su amiga está tratando de salvarla de mí’, y tomamos caminos separados”. Pero ese no fue el caso; Abby Phillip ni siquiera conocía a la otra mujer. Richardson no fue capaz de pedirle a Abby Phillip su número de teléfono.

Pero hubo otra oportunidad aproximadamente un mes después cuando ambos fueron invitados a otra fiesta. Comenzaron a hablar de nuevo, esta vez sin que nadie los interrumpiera. Comenzaron a salir días después de la segunda fiesta. Durante las vacaciones de Navidad de 2016, Richardson le propuso matrimonio a Phillip mientras sus familias los visitaban en Washington, D.C., informó Martha Stewart Weddings.

Richardson compartió un dulce mensaje a Phillip en conmemoración del sexto aniversario de su primer encuentro en Instagram el 10 de junio de 2017. Escribió: “Hace 6 años en este día, conocí a esta mujer y mi mundo cambió. ❤️ ”

2. Richardson & Phillip celebraron su boda con unos 90 invitados antes de su luna de miel en Vietnam

Marcus Richardson y Abby Phillip se casaron el 26 de mayo de 2018. La celebración se llevó a cabo en Anderson House, una mansión histórica y museo en Washington, DC Según el anuncio de la boda en el New York Times, la ceremonia fue oficiada por el vicedecano de la Universidad de Harvard para el Servicio Público, Gene Corbin, quien también fue ministro bautista. Corbin fue mentora de Abby Phillip cuando estudiaba en Harvard.

Abby Phillip fue entregada por sus dos padres, como compartió ella su cuenta de Instagram. En lugar de un pasillo tradicional, la llevaron por una gran escalera. Richardson le dijo a Martha Stewart Weddings que fue un “momento mágico. Muy a menudo ves a las novias caminar por el pasillo, por lo que verla bajar estas escaleras grandes y ornamentadas con su hermoso vestido hizo que el momento fuera muy real y muy especial” Durante la recepción, el primer baile de la pareja fue una versión lenta de la canción “God Only Knows” de Cynthia Erivo y John Legend.

Como Martha Stewart Weddings mostró en una presentación de diapositivas de fotos en su sitio web, el lugar era elegante y cada detalle, hasta la configuración de la mesa, era impresionante. Pero los novios optaron por una sensación más informal cuando se trataba de las bolsas de mano para los 90 invitados. Cada invitado recibió una bolsa con “ositos de goma, chocolates y papas fritas con sabor a jalapeño, todas delicias que la pareja sintió que las representaba”.

Richardson y Abby Phillip eligieron Vietnam como el lugar para su luna de miel. La pareja compartió varias fotos de su viaje en Instagram, incluso de la ciudad de Sa Pa en el noroeste de Vietnam y la bahía de Bai Tu Long.

3. Marcus Richardson y su hermana fueron criados en el extranjero debido al trabajo de su padre en la Fuerza Aérea

Marcus Richardson nació en marzo de 1983. Él y su hermana menor Jasmine pasaron gran parte de su infancia en el extranjero. Como se señaló en el anuncio de la boda de Phillip y él en el New York Times, el padre de Richardson, Russell G. Richardson, era coronel de la Fuerza Aérea. Su carrera incluyó el tiempo que pasó como “director de logística de la Tercera Fuerza Aérea en Europa en la Base Aérea de Ramstein en Alemania”.

Como Richardson mostró en varias fotos de Instagram, la familia vivía en los Países Bajos cuando él era un niño pequeño. Por ejemplo, en abril de 2020, Richardson compartió una foto antigua que dijo que era de 1985 o 1986. Llevaba lo que parece una boina y comentó: “Los primeros días de vivir en los Países Bajos. Cuando pensaba que era europea”.

El padre de Marcus Richardson estuvo destinado a la base aérea de Kadena en Okinawa en Japón durante la década de 1990. Richardson compartió esta foto de 1993 de él sentado en un avión F-15 en la base. Incluyó el hashtag “mocoso del ejército” en la leyenda.

Marcus Richardson jugaba baloncesto cuando vivían en Japón. Compartió esta foto de él posando con una pelota de baloncesto mientras mantiene una mirada seria en su rostro. Subtituló la foto: “En el 93, cuando intentaba ser David Robinson”.

En junio de 2020, Richardson le rindió un homenaje a su padre para agradecerle todas las lecciones de vida. Escribió: “Al crecer, quería ser tan fuerte, alto, divertido, inteligente, motivado y genial como mi padre. O al menos jugar como mi papá. 😁 A lo largo de los años, pero especialmente durante estas últimas semanas, he pensado en todo lo que mi padre me ha inculcado. No solo como hombre, sino como hombre negro en este país. El legado de nuestra familia, como muchos, está pavimentado por hombres y mujeres que contemplaron la fealdad de Estados Unidos pero perseveraron para asegurarse de que todos tuviéramos un lugar en la mesa, y esa lucha continúa. Mi padre me guió y me preparó para lo que eventualmente enfrentaría, y estoy eternamente agradecido por esa sabiduría y ese amor. Te quiero papa. Feliz Día del Padre.”

En 2018, Richardson publicó un tributo a su madre, Toussaint Richardson, con una serie de fotos de su infancia y el día de su boda. Él escribió: “Feliz cumpleaños a mi mamá. Es increíble, hermosa, inteligente y genial. Tiene una personalidad muy contagiosa que he visto tocar a demasiadas personas para contar, y me enorgullece mucho que sea mi madre. Amo nuestra política semanal, cultura, llamadas para ponerse al día; Me encanta pensar que nos mantenemos alerta. Ella siempre ha alentado mi creatividad, a ser intelectualmente curiosa, a no tener miedo de ser un poco rara, y me ha guiado a seguir el mejor camino posible hacia una vida llena de diversión, amor y fe”.

4. Marcus Richardson tiene una licenciatura en asuntos internacionales y trabaja en ciberseguridad

Marcus Richardson regresó a los Estados Unidos para ir a la universidad. Según su perfil de LinkedIn, se graduó de la Universidad Estatal de Florida con una licenciatura en asuntos internacionales en 2009.

Su primer trabajo lo llevó a Washington, D.C. Marcus Richardson primero trabajó como analista de escritorio en la Universidad de Howard. En el momento de su boda, Richardson trabajaba como consultor administrativo en la firma de ciberseguridad nVisium.

No está claro dónde trabaja Marcus Richardson al momento de escribir este artículo. Su perfil de LinkedIn indica que su puesto en nVisium terminó en septiembre de 2019. Pero un artículo del New York Times sobre su esposa en noviembre de 2020 todavía lo etiqueta como un “consultor de ciberseguridad”.

5. Abby Phillip & Marcus Richardson no tienen hijos pero tienen un adorable perro llamado Booker T

Abby Phillip y Marcus Richardson viven en Washington, D.C. y aún no tienen hijos. Pero son dueños de un hermoso perro llamado Booker T del que les encanta compartir fotos en las redes sociales.

Booker T nació en agosto de 2018. Marcus Richardson publicó fotos una al lado de la otra en 2019 para mostrar cuánto había crecido el perro en solo un año. Escribió: “No puedo creer que mi hijo, Booker T, tenga un año ahora. Estaba un poco preocupado por tener un cachorro, pero ahora no puedo imaginar un día sin Book”.

Marcus Richardson también compartió en Instagram cómo Booker T disfrutaba ya que Marcus esta trabajando desde casa. Richardson publicó una foto del perro descansando en un sofá en abril de 2020 y escribió: “Mi compañero de oficina ocasional. Estamos acostumbrados a este modo de trabajo desde casa”.

Esta es la versión original Heavy.com

LEER MÁS: Leo Messi está enojado por la filtración de su contrato con el Barça