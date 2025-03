¿Quién califica para el cheque de 5.000 dólares de DOGE?

Cuando DOGE empezó a realizar los despidos masivos entre los empleados federales, surgió la idea de enviar un cheque de estimulo de $5.000 dólares a los contribuyentes de forma de “dividendo”. En otras palabras, todo el dinero que DOGE iba a empezar a ahorrar tras los despidos, le iba a devolver el 20 por ciento a los contribuyentes estadounidenses.

Esta idea del “dividendo DOGE” fue inicialmente propuesta por James Fishback, director ejecutivo de la firma de inversión Azoria, en la plataforma de redes sociales de Musk, X. El hombre sugirió que Trump y Musk “deberían anunciar un ‘dividendo DOGE’: un cheque de devolución de impuestos enviado a cada contribuyente, financiado exclusivamente con una parte del ahorro total generado por DOGE”. A lo que Musk respondió el pasado 18 de febrero: “Lo consultaré con el presidente”.

Will check with the President

— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2025