¿Qué sucedió con la Luna durante el 4 de marzo de 2022?

Un cohete “falso” se estrelló contra la luna el 4 de marzo de 2022, creando un nuevo cráter, dijeron los científicos. El origen del cohete no ha sido confirmado. La NASA y otras agencias han dicho que continúan investigando el incidente, pero los expertos dicen que no es gran cosa. La colisión lunar ocurrió alrededor de las 7:25 AM, Hora del Este, según National Geographic.

El cohete había estado en el espacio, a la deriva hacia la luna, desde aproximadamente 2015, dijeron los científicos a National Geographic. La colisión había sido predicha por los astrónomos. “No es un gran problema en el nivel actual de ocupación de la luna, que la población actual es: Robots, un par de docenas; humanos, cero. Y tal vez mutantes alienígenas crecidos de la caca humana que quedó allí. No hay mucho para que golpee”, dijo a National Geographic el astrónomo Jonathan McDowell, del Instituto Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

Esto es lo que necesita saber sobre lo que le sucedió a la luna el 4 de marzo de 2022:

La basura espacial se estrelló contra la Luna en su lado más lejano y el impacto no se pudo ver desde la Tierra

Here is Bill Gray's map of the predicted impact site on the Moon pic.twitter.com/wr3XkZQrW5 — Jonathan McDowell (@planet4589) March 4, 2022

El astrónomo Bill Gray vio por primera vez el cohete. Gray, que dirige el Proyecto Plutón, le dijo a The Atlantic que el impacto de los restos del cohete probablemente creó un nuevo cráter de unos 20 metros o 65 pies de ancho. “Cubriría casi por completo una cancha de baloncesto”, dijo a The Atlantic. La basura espacial se estrelló contra la superficie lunar en el lado opuesto de la luna y el impacto no pudo verse desde la Tierra.

“No esperábamos poder obtener ninguna imagen del impacto real. Hay dos naves espaciales que obtienen imágenes del otro lado de la luna, el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la NASA y el Chandrayaan-2 de la India. Esos serán capaces de encontrar el cráter. (Dado que está en el lado opuesto, todos los telescopios que tenemos en la Tierra no tienen ninguna posibilidad). Esas naves espaciales pueden ver cualquier parte de la luna aproximadamente una vez al mes, por lo que tuvimos mucha suerte para que ellos estuviesen en el lugar correcto y en el momento correcto para ver el impacto. (Reposicionarlos no es una gran opción; no tienen tanto combustible). Y no tuvimos tanta suerte”, escribió Gray en su sitio web.

National Geographic escribió en marzo: “El cohete fue completamente destruido, perforando un cráter en la superficie lunar y lanzando una columna de polvo corrosivo y afilado en órbita que puede permanecer durante horas. Sin embargo, los humanos no pudieron ver la acción: El cohete se estrelló contra el lado opuesto de la luna en el cráter Hertzsprung de 350 millas de ancho, y los orbitadores lunares no vieron caer el cohete”.

Se especuló que el cohete era parte de una nave espacial china o parte de un SpaceX Falcon9





Hubo una especulación inicial de que los escombros eran parte de un cohete SpaceX Falcon 9, pero los astrónomos descubrieron que la etapa superior de ese cohete, lanzada por la compañía propiedad de Elon Musk en 2015 para llevar un satélite de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica al espacio, había terminado orbitando el sol, según National Geographic.

Los científicos ahora creen que el cohete es parte de una nave espacial china de la misión Chang’e 5-T1, informó National Geographic. Sin embargo, los funcionarios chinos han dicho que el cohete salió de órbita y se quemó. Así que no hay una respuesta definitiva sobre el origen de la basura espacial. El Comando Espacial de EE. UU. dijo en un comunicado a los medios de comunicación: “Si bien el Comando Espacial de EE. UU. puede confirmar que el cuerpo del cohete CHANG’E 5-T1 nunca salió de órbita, no podemos confirmar el país de origen del cuerpo del cohete que pudo impactar en la luna”.

Michelle Hanlon, abogada espacial con sede en la Universidad de Mississippi y fundadora de la organización sin fines de lucro para la conservación de la luna For All Moonkind, dijo a National Geographic: “Necesitamos asegurarnos de que vamos al espacio de manera responsable. Eso significa asegurarnos de que hacemos las cosas correctas: Averiguar hacia dónde van nuestros cohetes y asegurarnos de que no empecemos a tirar cosas a la luna por el gusto de hacerlo”.

