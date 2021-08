¿Qué son las variantes de COVID-19? Doctor responde 5 preguntas clave

Con la variante delta que constituye más del 93% de casos de COVID-19 en los Estados Unidos. a fines de julio de 2021 , surgen preguntas sobre cómo mantenerse protegido contra las formas en evolución del SARS-CoV- 2 virus. Aquí, el pediatra y especialista en enfermedades infecciosas Dr. Lilly Cheng Immergluck de Morehouse School of Medicine responde algunas preguntas comunes sobre variantes y lo que puede hacer para protegerse mejor.

1. ¿Qué son las variantes y cómo surgen?

Los virus mutan con el tiempo para adaptarse a su entorno y mejorar su supervivencia. Durante el transcurso de la pandemia, SARS-CoV-2 , el nuevo coronavirus que causa COVID-19, ha mutado lo suficiente como para cambiar tanto su capacidad de propagarse a través de la población como su capacidad de infectar a las personas.

Estas nuevas cepas se denominan variantes . Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Clasifican actualmente las variantes en tres categorías , enumeradas en orden de menor a mayor preocupación:

Variante de interés (VOI): tiene características que pueden reducir la capacidad de su sistema inmunológico para prevenir infecciones. Por ejemplo, es posible que haya oído hablar de VOI eta, iota o kappa.

Variante preocupante (VOC): responden menos a los tratamientos o vacunas y tienen más probabilidades de evadir la detección diagnóstica. Suelen ser más transmisibles o contagiosos y provocan infecciones más graves. Alfa y delta son COV, por ejemplo.

Variante de alta consecuencia (VOHC): Responden significativamente menos a las opciones de diagnóstico, prevención y tratamiento existentes. También resultan en infecciones y hospitalizaciones más graves. Hasta ahora no se han identificado VOHC.

La Organización Mundial de la Salud utiliza clasificaciones similares , pero sus definiciones pueden difieren de los de los CDC con sede en EE. UU., ya que las características y los efectos de las variantes pueden diferir según la ubicación geográfica.

2. ¿Son las variantes siempre más dañinas?

Una variante puede ser más o menos peligrosa que otras cepas dependiendo de las mutaciones en su código genético. Las mutaciones pueden afectar atributos como qué tan contagiosa es una variante viral, cómo interactúa con el sistema inmunológico o la gravedad de los síntomas que desencadena.

Por ejemplo, la variante alfa es más transmisible que la forma original de SARS-CoV-2. Los estudios muestran que es entre 43% a 90% más contagioso que el virus que era más común al comienzo de la pandemia. Alpha también tiene más probabilidades de causar una enfermedad grave, como lo indica mayores tasas de hospitalización y muerte después de la infección.

Aún más extremo, se informa que la variante delta es casi el doble de contagiosa a> como cepas anteriores y puede causar una enfermedad aún más grave entre los que no están vacunados. La carga viral de los infectados con delta, es decir, la cantidad de virus detectado en las fosas nasales de una persona infectada, también se informa que es más de 1,000 veces más alto que en aquellos infectados con la forma original de SARS-CoV-2. La evidencia reciente también sugiere que tanto personas no vacunadas y vacunadas tienen cargas virales similares , lo que contribuye aún más a la naturaleza especialmente contagiosa de esta variante.

3. ¿Qué variantes son más comunes en los EE. UU.?

En el transcurso de unos meses, la variante delta se ha convertido en la cepa predominante en los EE. UU., lo que representa la gran mayoría de los casos de COVID-19 a fines de julio de 2021 .

Pero existen variaciones regionales en todo el país. Al 31 de julio, los CDC estimaron que la variante alfa representaba más del 3% de los casos identificados en una región de ocho estados que incluye Georgia, Florida y Tennessee, en comparación con menos del 1% en la región que incluye Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska. El CDC rastrea variantes en cooperación con los departamentos de salud estatales y otras agencias de salud pública. muestras de infección por COVID-19 de todo el país se secuencian genéticamente cada semana para identificar variantes nuevas y existentes.

Y es probable que las nuevas variantes continúen apareciendo como el virus evoluciona . Delta plus a >, por ejemplo, es un sublinaje de delta. Los efectos de esta subvariante aún no se han determinado.

4. ¿Cómo se mantienen las vacunas frente a las variantes?

Los investigadores están trabajando para averiguar qué tan efectivas son las tres vacunas COVID-19 actualmente autorizadas para uso de emergencia en los EE. UU. están en la prevención de la infección por variantes en condiciones del “mundo real” donde la distribución de variantes y la frecuencia cambian constantemente. Varios estudios preliminares que aún no han sido revisados ​​por pares sugieren que estas vacunas son sigue siendo eficaz para prevenir infecciones graves y la muerte relacionadas con COVID-19 .

Sin embargo, ninguna vacuna es perfecta y las innovadoras infecciones de COVID-19 a> son posibles en quienes están vacunados. Los adultos mayores y las personas con enfermedades inmunocomprometidas pueden tener un mayor riesgo de tener estas infecciones irruptivas.

Afortunadamente, las personas completamente vacunadas generalmente experimentan COVID más leve -19 infecciones . Por ejemplo, un estudio que analiza los casos de COVID-19 en Inglaterra estimó que dos dosis de la vacuna Pfizer BioNTech tienen un 93,7% de eficacia para prevenir los síntomas enfermedad de la variante alfa y 88% de eficacia de delta. Otro estudio en Ontario, Canadá, que aún no ha sido revisado por pares , informó que la vacuna Moderna tiene un 92% de eficacia para prevenir enfermedad sintomática de alfa.

5. ¿Cómo puedo mantenerme a salvo?

La precaución que debe tener depende de una serie de y factores externos .

Un factor es si está completamente vacunado . Casi todos – 99.5 % – de las muertes por COVID-19 en los EE. UU. durante los últimos meses se produjeron entre personas no vacunadas.

Las pautas más recientes de los CDC recomiendan que todos usan una máscara en áreas de transmisión sustancial o alta , independientemente de si están vacunados . Se debe tener más precaución especialmente si no está completamente vacunado o tiene un sistema inmunológico debilitado .

[ Comprender los nuevos desarrollos en ciencia, salud y tecnología, cada semana. Suscríbase al boletín de ciencia de The Conversation .]

Otro factor a considerar es el nivel de transmisión comunitaria y la proporción de personas no vacunadas en su comunidad local. Por ejemplo, alguien que vive en un área que está por debajo del promedio nacional de vacunas COVID-19 a > puede tener una mayor probabilidad de encontrarse con alguien que no está vacunado y, por lo tanto, es más probable que propague el coronavirus que alguien en un área con tasas de vacunación más altas.





Play



How to wear a fabric mask safely A fabric mask can act as a barrier to prevent the spread of the virus. However, it must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. Here is how to wear a fabric mask safely. For more information, visit: who.int 2020-06-17T12:19:17Z

Por último, todavía hay una cantidad significativa de personas que tienen un alto riesgo de contraer COVID-19, incluidos los niños. A partir del 3 de agosto de 2021, únicamente El 29,1% de los niños de 12 a 15 años y el 40,4% de los de 16 y 17 años estaban completamente vacunados. La Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños señalan que 4,292,120 casos infantiles totales de COVID-19 se habían reportado hasta el 5 de agosto. Los niños representan el 14.3% de los casos reportados de COVID-19. Si su hijo no está vacunado, la mejor manera de protegerlo a él y a otros miembros de su hogar no vacunados es vacúnese y haga que todos usen una mascarilla en los espacios públicos interiores .

Las pautas proporcionadas por las agencias de salud pública son simplemente eso: pautas generales. No están diseñados para ser prescriptivos para cada individuo y sus evaluaciones de riesgo personales.

Las vacunas siguen siendo la mejor protección contra todas las cepas del nuevo coronavirus. Pero enmascaramiento, distanciamiento social y evitar multitudes y espacios interiores mal ventilados añaden capas adicionales de protección contra infecciones revolucionarias y reduzca el riesgo de propagación inadvertida del virus .

Por Lilly Cheng Immergluck , profesora de microbiología, bioquímica e inmunología, Facultad de Medicina de Morehouse

Este artículo se ha vuelto a publicar de The Conversation con una licencia de Creative Commons. Lea el artículo original .