Qatar 2022: ¿Qué es lo que no se puede hacer como turista?

Estamos ad-portas de que se inicie el evento deportivo más seguido por fanáticos de todo el mundo. El Mundial de Fútbol Qatar 2022, el cual rodará la pelota el próximo 20 de noviembre con el encuentro entre la selección anfitriona y la selección de Ecuador.

9⃣ 𝙀𝙡 𝙣𝙪́𝙢𝙚𝙧𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙜𝙤𝙡

9⃣ 𝙇𝙤𝙨 𝙙𝙞́𝙖𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙛𝙖𝙡𝙩𝙖𝙣 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 ¡Comenta quién es tu9⃣ favorito! 👇 pic.twitter.com/6E4j6Kst6T — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 11, 2022

Desde tiempo atrás, casi desde que terminó el mundial de Rusia 2018, muchos se programaron y ahorraron para asistir al Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. Pero, si bien es cierto que los mundiales se han caracterizado por la diversión, la fiesta, el desborde y la locura, en esta ocasión hay que tener en cuenta que en la cultura de este país árabe, muchas cosas son mal vistas, y existen unas reglas muy conservadoras que hay que cumplir, o de lo contrario se puede estar en problemas con las autoridades.

De hecho, el portal Ambito informa que los viajeros que se dirijan al territorio musulmán deben tener en cuenta que este tiene credos y culturas diferentes, y que todos aquellos que no cumplan con la norma, podrán terminar con graves consecuencias.

¿Qué es lo que no se puede hacer como turista durante el mundial de Qatar 2022?

• Vestirse de forma muy reveladora: En esta cultura, hombres y mujeres deben evitar poner al descubierto sus rodillas y hombros. La ropa que denominamos “sexy” en la cultura occidental, es mal vista por los catarís.

• Saludar de mano a las mujeres: a las mujeres de Qatar no se les permite saludar de mano a un hombre, y un hombre por respeto no estrechará la mano de una mujer.

• Demostraciones de amor en público: Como en todos los países del Medio Oriente, mostrar afecto e intimidad en público es ofensivo, más si no es una pareja de casados. Hacerlo puede llevar a siete años de cárcel.

• Fumar en público: Está prohibido fumar en todos los espacios públicos, incluidos museos, clubes deportivos, centros comerciales y restaurantes.

• Consumir alcohol: Está prohibido ingerir alcohol en cualquier sitio público de Qatar. Tampoco se les permite a los extranjeros introducir alcohol al país o comprarlo en supermercados, este es un derecho que solo lo tienen los residentes con un permiso especial.

• Tomar fotos sin permiso: No se permite tomar fotos de mujeres y personas locales, al igual que es prohibido fotografiar lugares religiosos, gubernamentales, militares o centros comerciales. Los periodistas que cubran el evento deben sacar un permiso especial por parte de la Agencia de Noticias de Qatar (QNA), de acuerdo con El Universo.

Estas son las prohibiciones a turistas en el Mundial Qatar 2022⚽ -Prohibido ingerir bebidas alcohólicas

-No blasfemar ni ofender

-Mujeres, no pueden usar escotes ni transparencias

-Cero demostraciones de afecto en público

-La comunidad LGBTIQ+ no tiene derecho a manifestar — Atrio Travel Assist (@AtrioTravel) November 8, 2022

• No se puede hacer un llamado a los meseros levantando la mano o chasqueando los dedos, es mal visto.

• Lucir la bandera LGBTIQ+: En caso de hacerlo, las personas pueden ser arrestadas por siete u 11 años. “Si quieres mostrar tu punto de vista sobre la comunidad LGBTQ+, hazlo en una sociedad en la que esté aceptado”, informó El Heraldo.

• Relaciones sexuales: A menos de que se trate de un matrimonio heterosexual legalmente constituido y que se pueda comprobar, pero las relaciones sexuales estarán prohibidas para la Copa del Mundo. Es considerado como delito y está penado con cárcel.

• Insultos y peleas callejeras: No puede haber agresión verbal o física en vía publica, este delito es tipificado como delito punible que se castiga con multas, cárcel, e incluso, llegar hasta la deportación. Dentro de la norma, se incluye el castigo por señas o gestos que tengan intención de agredir, o que puedan ser malinterpretados.

• Consumir drogas: Todos aquellos que compren o transporten estupefacientes y sustancias psicotrópicas peligrosas serán castigados con una pena de prisión de entre siete y 15 años.

• Consumir pornografía: Los viajeros no pueden entrar al territorio con libros religiosos o pornografía, según indica la página del Gobierno de España. La prostitución también es un delito que se castiga con duras penas de prisión.

• Burlas a la religión musulmana: La ley castiga a la profanación y la blasfemia que no respete a los lugares y símbolos que son sagrados. Los mismos se deben respetar, en caso de no querer afrontar penas graves.

Además, no se puede introducir al país ningún tipo de libro religioso que no sea la que profesan en el país.

• Festejos callejeros: En Qatar existe una política de ‘cero tolerancias’ para ciertos aspectos, como gritar en la calle o comportarse de manera irrespetuosa. Estas conductas se castigan con la deportación o hasta la prisión.

Son muchas las cosas que no se podrán hacer en este país del mundial, pero lo mejor es cambiar el chip, y ver de manera positiva todo lo enriquecedor de esa cultura, y decir mejor, “que es mucho lo que hay que por aprender”. Esperemos a ver que sucede en este mundial, y que recuerdos y anécdotas dejara para la historia de los mundiales. Sin embargo, se espera que debido a la Copa Mundial de Fútbol sean un poco más flexibles.

Play

Reglas y Prohibiciones de Catar: Mundial 2022 Se acerca el mundial 2022 y muchos piensan en visitar Catar para ver el futbol. En este video te cuento algunas reglas y prohibiciones que debes tener en cuenta si planeas visitar este país para evitar problemas con la ley o altas multas. 0:00 Introducción 2:45 – #1 No comer cerdo 3:15 – #2 No… 2022-02-09T16:45:03Z

LEER MÁS: Shakira cantará en la apertura del Mundial Catar 2022