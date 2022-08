Príncipe Andrew comparó a niña abusada sexualmente por Epstein con sus hijas

El príncipe Andrew de la familia real británica es uno de los asociados de Jeffrey Epstein, quien fue acusado de tener relaciones sexuales con menores como parte de la red de Epstein de traficantes sexuales y niñas menores de edad. Ha negado rotundamente haber actuado mal y no ha sido acusado de ningún delito.

Sin embargo, esto es lo que dijo la superviviente Virginia Giuffre y otros en el documental Surviving Jeffrey Epstein en Lifetime.

Giuffre dijo que el Príncipe Andrew la comparó con sus hijas antes de la primera vez que tuvieran relaciones sexuales

En el documental, Giuffre es brutalmente honesta sobre su relación con el príncipe Andrew y dice: “Estoy feliz de hablar sobre el Príncipe Andrew porque abusó de mí. Participó en una operación de tráfico sexual con uno de los peores depredadores. El Príncipe Andrew no es el príncipe de los cuentos de hadas que lees. Andrew merece ser descubierto. Merece rendir cuentas. Es un abusador”.

Ella agregó: “Yo tenía 17 años. Me comparó con sus hijas y dijo: ‘Oh, mis hijas son unos años más jóvenes que tú’.

El periodista Daniel Bates relató las acusaciones de Giuffre para el documental y dijo: “Se la ‘prestaron’ a Andrew para tener sexo tres veces. La primera vez, Epstein la llevó en avión a Londres, donde salieron a bailar… con el Príncipe Andrew. Regresaron a la casa de Ghislaine en Londres y allí la entregaron sexualmente a Andrew y tuvieron relaciones sexuales. El siguiente encuentro supuestamente ocurrió unos meses después en la mansión de Epstein en Nueva York y luego hubo una tercera vez, dijo Virginia, en la isla de Epstein en el Caribe, donde ella y Andrew tuvieron relaciones sexuales. El Príncipe lo ha negado enérgica y repetidamente, pero hay una fotografía de él y Virginia. Ella tenía 17 años en ese momento”.

La asociada de Epstein, Lisa Phillips, dijo en el documental que tenía una muy buena amiga que también fue víctima de abusos por parte del Príncipe Andrew.

“Nunca conocí al Príncipe Andrew a través de Jeffrey, pero tuve algunos amigos que lo hicieron. La mayoría de las chicas no hablaron sobre lo que pasó con el Príncipe Andrew, pero tenía una muy buena amiga que me confió su experiencia con él. Me dijo que Jeffrey le dio instrucciones para que entrara en una habitación y tuviera relaciones sexuales con el Príncipe Andrew”, dijo Phillips. “Me dijo que Jeffrey no es realmente quien dice ser. Le pregunté sobre ello. Guardaba grabaciones de hombres ricos teniendo sexo con niñas menores de edad”.

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante la transmisión

Play

Video Video related to príncipe andrew comparó a niña abusada sexualmente por epstein con sus hijas 2022-08-20T18:01:51-04:00

Lifetime se asoció con Rise para lanzar un anuncio de servicio público especial durante las transmisiones del documental para alentar a otros supervivientes a usar su voz para LEVANTARSE”.

En una conferencia del evento, el productor ejecutivo Bob Friedman dijo a los periodistas que están contando las historias de los supervivientes con sus propias palabras.

“La historia que hemos contado ha sido más o menos en las propias palabras de los supervivientes, los supervivientes que soportan esta carga de abuso. Abuso que todos nos atrevemos a creer que está oculto a plena vista”, dijo Friedman. “Echamos un vistazo al reclutamiento que existía, la preparación de víctimas potenciales y cómo supuestamente Ghislaine Maxwell entrenó a los reclutadores para crear esta cadena de abuso en la que vivimos”.

Agregó que este no es el final de la historia y dijo: “Todos creemos que habrá algunas revelaciones futuras”.

El director Ricki Stern agregó que era muy importante hacer saber a los supervivientes que lo que vivieron no era común ni corriente y que allí podrían expresarse libremente y extensamente.

“Era muy importante que hablásemos a los supervivientes y les dijéramos: ‘Esto va a ser diferente a una noticia. Realmente queremos pasar tiempo con usted y que su historia sea retratada con sus propias palabras’. Hay tanta fuerza en las historias de estas mujeres, en su historia, entender de dónde vienen y dónde están hoy es muy poderoso”, dijo Stern. “Y eso era algo que queríamos asegurarnos de que retratara la serie. Lifetime es, por supuesto, el lugar perfecto para esta serie porque realmente valoran y destacan las voces de las mujeres. Entonces, fue un proceso largo. Fue un proceso largo para llegar a las mujeres”.