¿La Primera Dama, Melania Trump, recibe un salario en La Casa Blanca?

Como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibe un salario de $400 mil dólares al año. Ahora la pregunta es ¿la primera dama, Melania Trump -la esposa del presidente- también recibe un salario? La respuesta es “No”. Ya que no es elegida para un cargo oficial, no recibe salario y su cargo no está descrito en la Constitución. Sin embargo, a pesar de la ambigüedad de su cargo, la Primera Dama se ha convertido en una parte integral de la sociedad estadounidense.

Si bien el papel del Primer Dama es un “cargo de honor” sin salario, pero tiene varios beneficios y privilegios. Estos incluyen residir en la Casa Blanca, seguridad personal y apoyo logístico.

Las Primeras Damas tienen su propio personal

A lo largo de los años, el puesto de la Primera Dama ha evolucionado de un rol puramente doméstico dentro de la residencia de la Casa Blanca a uno de influencia pública significativa, acompañado de un aumento del personal y del salario que se le paga a su personal.

Históricamente, el papel de la Primera Dama se centraba principalmente en organizar eventos sociales y gestionar los asuntos internos de la Casa Blanca. Sin embargo, a medida que evolucionaron las normas sociales, también lo hicieron las responsabilidades y expectativas puestas en las Primeras Damas. En las últimas décadas, las Primeras Damas han utilizado a menudo su plataforma para defender causas sociales, participar en esfuerzos diplomáticos y asumir una variedad de iniciativas de servicio público.

Edith Roosevelt fue la primera en tener una secretaria

El crecimiento del papel de la Primera Dama ha ido acompañado de aumentos en los recursos que se le asignan. Edith Roosevelt, esposa del presidente Theodore Roosevelt, fue la primera en tener una secretaria social empleada a nivel federal. Así quienes luego tomaron el puesto empezaron a aumentar de personal y presupuesto.

Hillary Clinton tuvo un personal de hasta 11 personas entre 1999 y 2000, con un salario de 747.000 y 723.000, respectivamente. Laura Bush fue Primera Dama por ocho años, desde 2001 hasta 2008, y terminó con 16 empleados con un presupuesto de 1,266.800 al año. En 2009, Michelle Obama empezó con 16 empleados con un salario de 1.240.700 y terminó con 12 en 2016, con un salario total de 986.837 al año.

En 2017, Melania Trump se convirtió en Primera Dama y tuvo 4 empleados con un presupuesto de 486.700 al año. Ella terminó con 8 empleados con un presupuesto de 989.447 al año en 2020. El siguiente año, Jill Biden entró con 8 empleados con un presupuesto de 1,032.500 y terminó con 24 empleados y con un presupuesto de 2,398.819 al año.

Este 2025, no se sabe cuántos empleados o presupuesto tenga Melania.

Melania tiene una fortuna de 70 millones de dólares

Melania Trump tiene una fortuna de alrededor de 70 millones de dólares, la fortuna de la Primera Dama no está ligada únicamente a su matrimonio con Donald Trump. Ella ha construido una carrera exitosa por su propia cuenta.

A los 18 años, ella firmó con una agencia de modelos de Milán y pronto se encontró en las pasarelas de París y Milán. Su carrera dio un giro significativo cuando se mudó a la ciudad de Nueva York en 1996, donde continuó modelando y se convirtió en un rostro familiar en las portadas de prestigiosas revistas como Vogue, Vanity Fair y Glamour.

Estos esfuerzos sentaron las bases de su independencia financiera.

La visión para los negocios de Melania se hizo evidente en 2010 cuando lanzó su propia línea de joyería, Melania Timepieces and Jewelry, que vendió a través de QVC. Su marca fue un éxito comercial y, en la última década, se estima que ha ganado más de 45 millones de dólares sólo con su empresa.

El año pasado recaudó más de 7 millones de dólares de su marca, lo que demuestra que su negocio sigue prosperando incluso después de su mandato como Primera Dama en 2020.

En 2023, supuestamente renegoció su contrato matrimonial con Donald Trump, probablemente como precaución contra posibles consecuencias financieras de sus problemas legales. Esta medida, junto con su demanda anterior contra el Daily Mail, que llegó a un acuerdo por 2,9 millones de dólares, demuestra su determinación de proteger sus intereses financieros y su reputación personal.