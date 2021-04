Hallan primer caso de variante india “doble mutante” del COVID en EE.UU.

En medio del programa de vacunación contra el COVID-19, con el que ya se han puesto más de 150 millones de dosis en Estados Unidos, y el aumento de contagios del coronavirus en el país, un hecho que ha causado alarma es la aparición de las variantes de la enfermedad.

Y esta vez, autoridades de salud del estado de California, confirmaron que allí se encontró ya el primer caso de la nueva variante “doble mutante” descubierta en la India hace un par de semanas.

Así lo dio a conocer Fox News, donde se aseguró que el primer caso de la mencionada variante o cepa del coronavirus, fue encontrada en un paciente en el área de San Francisco Bay.

La India detecta una nueva variante del SARS-CoV-2 en plena segunda olaBombay (India), 24 mar (EFE/EPA).- La India informó este miércoles de la existencia de una "variante doble mutante" del SARS-CoV-2, además de otras cepas importadas, en estudios realizados en varios estados del país, en medio de una segunda ola de contagios que sigue en aumento, con 47.262 nuevos casos y 275 fallecidos en las últimas… 2021-03-24T13:13:36Z

El citado medio mencionó que un portavoz del Stanford Health Care confirmó el hallazgo hecho por el Laboratorio de Virología Clínica de Stanford, el fin de semana, y se advirtió que hay por lo menos 7 casos más con la presunta variante, que están por confirmarse.

NBC News también reportó la noticia, y explicó que la variante en cuestión, que comenzó en India, ha registrado dos mutaciones y desde que se halló en ese país ha habido un incremento en los contagios.

New coronavirus variant, first found in India, reaches Bay AreaA new coronavirus variant, first found in India, was discovered in a Bay Area patient by Stanford's Clinical Virology Lab. Subscribe to KTVU's YouTube channel: youtube.com/channel/UCVhtkN7-c8mA8GXEoxS4YQw?sub_confirmation=1 KTVU delivers the best in-depth reports, interviews and breaking news coverage in the San Francisco Bay Area and California Watch KTVU's newscasts on ktvu.com/live Download KTVU's news and weather… 2021-04-05T04:53:32Z

Aunque hasta el momento los estudios adelantados no tienen certeza plena de si la cepa es más virulenta y peligrosa que las otras cepas que se han descubierto, ese es el temor de los expertos por ahora.

“Creemos que este es el primer caso descrito con esta variante en los Estados Unidos”, advirtió Lisa Kim, portavoz de Stanford Health Care, a NBC News tras el primer caso reportado en Estados Unidos, lo que hizo sonar las alarmas.

El periódico New York Post tambien hizo mención de los otros 7 casos sospechosos de tener la variante doble mutante, y explicó que en el caso de India, ha estado presente en el 20 por ciento de los contagios reportados en Maharashtra. Aseguraron además que en ese país los casos presentaron un aumento del 50% en solo la última semana.

El Post citó al doctor Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco, quien mencionó que todavía falta investigar más para saber si la nueva variante del COVID-19 es más infecciosa y conocer como reacciona la vacuna del coronavirus con esa cepa.

“Tiene sentido que sea más transmisible desde una perspectiva biológica, ya que las dos mutaciones actúan en el dominio de unión al receptor del virus, pero hasta la fecha no ha habido estudios oficiales de transmisión”, dijo el mencionado doctor, según el Post. “Esta variante india contiene dos mutaciones en el mismo virus por primera vez, vistas anteriormente en variantes separadas…”.

Actualmente en territorio estadounidense se ha hallado además de la variante doble mutante, las del Reino Unido (B.1.1.7), la de Sudáfrica (B.1.351) y la barsiler (P.1), que entre todas suman, según el Post, más de 13,000 casos reportados en el país.