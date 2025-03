Trump enfureció al ver su retrato en el Capitolio en Colorado: ¿Por qué no le gusto?

El presidente Donald Trump se enfureció al ver su retrato en el Capitolio en Colorado. “A nadie le gusta una mala foto o retrato de sí mismo, pero el que se encuentra en Colorado, en el Capitolio Estatal, colocado por el gobernador, junto con todos los demás presidentes, fue distorsionado a propósito hasta un punto que quizás ni siquiera yo haya visto antes”, afirmó Trump en sus red social Social Truth. Hasta dijo que “preferiría no tener una foto que tener esta”.

El retrato fue pintado por la retratista local Sarah Broadman. “La artista también pintó al presidente Obama, y ​​se ve maravilloso, pero la mía es realmente la peor. Debió haber perdido su talento con la edad…en cualquier caso, preferiría no tener una pintura que tener esta, pero mucha gente de Colorado ha llamado y escrito para quejarse. ¡De hecho, están furiosos!”, expresó Trump.

El Partido Republicano inició una campaña en 2018 para recaudar miles de dólares para que se pintara el retrato, que fue presentado y colgado en el Capitolio en Denver al año siguiente en un acto bipartidista, informa Infobae.

Así es, los republicanos de Colorado recaudaron más de 10.000 dólares a través de una cuenta de GoFundMe para encargar la pintura, que se inauguró en 2019.

BREAKING: Trump is having a full-blown meltdown on Truth Social—this time over a painting of him displayed at the Colorado State Capitol. He’s lashing out at the governor, claiming the portrait is “distorted.”

