El presidente Trump fue recibido con gran emoción en campeonato de lucha libre: ¡Escucha los gritos!

El sábado por la noche, el presidente Donald Trump asistió al campeonato de lucha libre de la NCAA en Filadelfia, una ciudad predominantemente demócrata en el estado clave de Pensilvania, que lo apoyó en las elecciones del año pasado. En un video que publicó en Truth Social, su plataforma de redes sociales, se puede ver a la multitud de pie, aplaudiendo y, en un momento dado, coreando “¡USA! ¡USA! ¡USA!”, una frase habitual en los mítines de Trump.

El público explotó de la emoción al ver entrar al presidente Trump al Wells Fargo Center. En el video se ve que muchos sacan sus celulares para grabar el momento especial. Uno del público se extiende la mano y Trump camina hacia él para estrecharla. Trump continua saludando a todos. Abajo puedes ver el emocionante momento.

🚨 WATCH: President Trump enters the Wells Fargo Center arena for the Division I NCAA wrestling championships pic.twitter.com/AjfVVLP3A6

“Es un gran honor para el deporte de la lucha”, dijo Josh Barr, de Penn State, a los periodistas. “El deporte de la lucha libre se encuentra en un momento en el que necesita crecer. Necesita vida y energía detrás de él, y el Presidente Trump la aporta”.

🚨 HOLY CRAP! The crowd just went absolutely WILD as President Trump walked out at the NCAA Wrestling Championship 🔥

The people LOVE President Trump. Regardless of what the media tells you. pic.twitter.com/19Da5oRgTs

— Nick Sortor (@nicksortor) March 22, 2025