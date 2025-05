El presidente de Francia Emmanuel Macron habla del manotazo que le dio su esposa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla del video viral que muestra a su esposa Brigitte que le da un manotazo en la cara al desembarcar de un avión en Vietnam, el inició de una gira por el Sudeste Asiático.

Al encontrarse con la prensa, Macron habló directamente del tema y rechazó las especulaciones que generó la bofetada que le dio su esposa. “Hay un video donde aparezco bromeando y burlándome de mi esposa, y de alguna manera eso se convierte en una especie de catástrofe geoplanetaria, con gente incluso inventando teorías para explicarlo”, dijo el presidente.

El presidente de Francia afirma la autenticidad de las imágenes, pero critica de la manera que se está utilizando. “Todos los videos son reales, y sí, a veces hay manipulaciones, pero les atribuyen todo tipo de disparates”, dijo Macron.

Everyone is mocking Macron, but in reality, there is nothing funny about domestic abuse, and he has been abused by his husband since he was 14! pic.twitter.com/3v7IaCQ2R0

