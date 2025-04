Presidente Donald Trump aprendiendo español: ¿Qué dijo en español?

No es usual escuchar al presidente Donald Trump tratando hablar en español. Pero durante una entrevista con la periodista Rachel Campos-Duffy de Fox Noticias lo hizo cuando ella le empezó a enseñar decir en español su popular frase “Make America Great Again”. La periodista le enseñó a Trump como decir en español “Vamos hacer América Grande otra vez. Y como si ya lo hubiera ensayado antes Trump pronuncio: “América grande otra vez”. Abajo puedes ver el simpatico momento.

En la entrevista con Fox Noticias, Trump dijo que está dispuesto a enviar a criminales estadounidenses violentos a las cárceles de El Salvador. “[Bukele] ha hecho de El Salvador un lugar muy seguro”, dijo Trump sobre el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien recibió en la Casa Blanca el lunes. “La gente va y se siente muy segura. También ha construido una cárcel, pero también otras muy grandes. Y estamos usando su sistema porque nos estamos deshaciendo de nuestros criminales de fuera de Estados Unidos que Biden permitió entrar…Los estamos sacando, y el presidente Bukele nos está ayudando con eso. Así que me impresionó mucho, muchísimo”, añadió Trump.

