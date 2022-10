Powerball Octubre 29 de 2022: ¿Cuándo sabremos si alguien ganó los $825 millones?

El sorteo de lotería Powerball del sábado por la noche para el 29 de octubre de 2022 tiene un valor de al menos $825 millones. Con una cantidad tan histórica en juego, también habrá una gran cantidad de personas jugando. ¿Cuándo podrá saber si alguien ganó el premio mayor? Aquí le mostramos cómo mantenerse actualizado sobre si alguien ganó o no.

Puede tomar al menos dos horas para saber si alguien ganó la lotería

Desafortunadamente, a pesar de que los números ganadores se comparten de inmediato (a menos que el sitio web de Powerball se caiga), lleva más tiempo saber si alguien ganó. Esa información no se comparte de inmediato.

Después de las 22:59 Dibujo oriental, el tiempo que se tarda en averiguar si alguien ganó el premio mayor generalmente depende de cuántas personas jugaron. Cuanto más grande sea el premio mayor, más tiempo llevará conocer los resultados. Eso significa que si jugaste a la lotería cuando había menos interés, es posible que hayas obtenido los resultados más rápido de lo que los verás esta noche, ya que ha crecido tanto.

Aunque no hay un tiempo garantizado para el anuncio de los resultados, no es raro que pasen al menos dos horas después del sorteo para saber si alguien ganó. Esto significa que es posible que no lo sepa hasta la 1:00 a.m. o las 2:00 a.m., hora del Este. Podría suceder antes que eso, pero los resultados podrían incluso tardar más en publicarse. Así que es mejor que te vayas a dormir y esperes las noticias por la mañana.

Los números ganadores del premio mayor se anuncian durante el sorteo a las 10:59 p. m. Oriental. Sin embargo, después de eso, toma un tiempo procesar todos los boletos y ver si alguien obtuvo el gran premio.

¿Cuál es la forma más rápida de saber si alguien ganó?

¿Cómo puede mantenerse actualizado para saber si alguien ganó el premio mayor?

La forma más confiable y, a menudo, más rápida es consultar el sitio web de Powerball. Si se vendió un boleto ganador del premio mayor, Powerball actualizará su premio mayor estimado nuevamente al monto inicial de $40 millones. Si nadie gana, veremos un premio mayor estimado que supera los $825 millones.

Si los boletos aún no se han procesado, el sitio web de Powerball simplemente mostrará “Pendiente” en el premio mayor estimado.

Para recibir notificaciones rápidamente, puede hacer clic en “Números de seguimiento” en la página de inicio de Powerball si está en su escritorio. Esto abre una ventana separada donde los resultados permanecerán en la pantalla de su computadora y se actualizarán automáticamente. Sin embargo, esto solo funciona si estás en tu computadora.

¿Adónde debe dirigirse si el sitio web falla?

Si el sitio deja de funcionar debido a tanto interés, es posible que deba esperar una hora más o menos para que vuelva a funcionar. Se sabe que el sitio web de Powerball se bloqueó debido al interés, al igual que el sitio de Mega Millions en el pasado.

En el pasado, podía consultar la aplicación o el sitio web de LotteryHub para obtener actualizaciones si los sitios web de Mega Millions o Powerball se bloqueaban. Sin embargo, este sitio web no se actualiza constantemente. Varias horas antes del sorteo, la porción de Powerball no se había actualizado desde el 26 de septiembre y la porción de Mega Millions no se había actualizado desde el 11 de octubre. Por lo tanto, es posible que esta opción ya no sea confiable.

Otra aplicación que brinda actualizaciones es la aplicación MMPB, que puede visitar si el sitio de Powerball no funciona. También puede visitar el sitio web de la lotería estatal local. Si compra boletos en línea usando la aplicación Jackpocket, recibirá notificaciones allí si ganó.

