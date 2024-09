¿Por qué Trump no quiere otro debate contra Harris?

El expresidente Donald Trump anunció que quiere volver a enfrentar a Kamala Harris en otro debate. A pesar que muchas criticas hablan del fracasó que tuvo en el pasado debate contra la candidata demócrata, el ex presidente no quiere otro debate. “Debido a que hemos realizado dos debates y debido a que fueron exitosos, no habrá un tercer debate. De todos modos es demasiado tarde, la votación ya ha comenzado”, dijo Trump durante un salvaje discurso de campaña en Arizona el jueves, refiriéndose también a su primer debate contra Joe Biden, en CNN en junio, que llevó al presidente estadounidense a retirarse de la carrera presidencial.

Pero Harris está dispuesta en otro enfrentamiento. Harris dijo que ella y su oponente debían a los votantes volver a debatir. Por otro lado, Trump grito a los cuatro vientos que: “¡NO HABRÁ TERCER DEBATE!”.

El expresidente dijo en una entrevista con Telemundo Arizona que “se discutió prácticamente todo [en el debate] y uno quiere seguir con sus asuntos”. Y agregó: “Simplemente no creemos que sea necesario…Creemos que hemos discutido todo”. Además Trump sugirió que Harris debería “salir y gobernar el país adecuadamente en lugar de preocuparse por un debate”.

La campaña de Harris dijo que no toma al pie de la letra el anuncio de Trump de que no habrá otro debate presidencial. “Él cambia de posición todos los días”, dijo un alto asesor de Harris a CNN. “Predigo que habrá otro”.

Los dos candidatos no han acordado formalmente ningún otro debate, pero varias cadenas han dicho que estaban en conversaciones para programar uno. En el pasado, Trump anunció en Truth Social que estaba considerando ofertas de debate de Fox, CBS y NBC. El mes pasado, NBC confirmó que había ofrecido el 25 de septiembre para un posible debate. Solo falta que se confirme la fecha.