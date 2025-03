¿Por qué el presidente Trump quiere cerrar el Departamento de Educación?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos, porque quiere cumplir su promesa de campaña. Resulta que el departamento ha sido duramente criticado por los conservadores, quienes argumentan que la educación debería permanecer bajo control estatal y que está contaminado por ideas liberales.

La misión final del Departamento de Educación inició el pasado 11 de marzo con una reducción de personal (RIF) que afecta a casi el 50% de su plantilla. Y partir de este viernes 21 de marzo, el personal afectado ha sido puesto en licencia administrativa. “La reducción de personal refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a quienes más importan: estudiantes, padres y docentes”, declaró la Secretaria de Educación, Linda McMahon, el pasado 11 de marzo. “Agradezco la labor de los dedicados servidores públicos y sus contribuciones al Departamento. Este es un paso significativo para restaurar la excelencia del sistema educativo de Estados Unidos”.

Qué dice la orden ejecutiva de Trump sobre el Departamento de Educación

La orden, titulada “Mejorar los Resultados Educativos mediante el Empoderamiento de Padres, Estados y Comunidades”, insta a Linda McMahon, Secretaria de Educación y aliada de Trump desde hace mucho tiempo, a facilitar el cierre del departamento.

La orden establece que el cierre del departamento brindaría a los niños y a sus padres la oportunidad de escapar de un sistema que les está fallando.

“La burocracia educativa federal no está funcionando”, afirma la orden, citando datos de 2024 de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP). Los datos mostraron que el 70 % de los estudiantes de octavo grado no alcanzaban el nivel de competencia en lectura y el 72 % no alcanzaban el nivel de competencia en matemáticas.

¿Qué hace el Departamento de Educación?

El Departamento es una agencia a nivel de gabinete que supervisa la política educativa nacional de Estados Unidos. Fue creado en 1979 por el Congreso, impulsado por el expresidente demócrata Jimmy Carter.

El departamento distribuye préstamos federales y ayudas para la educación, incluyendo la Beca Pell, que beneficia a estudiantes de bajos recursos; recopila datos sobre el sistema educativo estadounidense; identifica problemas en el sistema; y aplica las leyes federales de educación relativas a la no discriminación y los derechos civiles.

Incluso antes de que Trump firmara la orden ejecutiva el jueves, su administración ya había estado impulsando la deserción de personal en la agencia.

600 empleados han renunciado voluntariamente

Antes de la toma de posesión de Trump, el Departamento de Educación contaba con 4133 empleados. Después que Trump volvió a la Casa Blanca como presidente, 600 empleados renunciaron voluntariamente, mientras que el resto se encontraba en licencia administrativa. Al pasado 11 de marzo, el departamento ya contaba con aproximadamente 2183 empleados.

Los recortes de empleos se producen junto con recortes de personal más amplios en todo el gobierno federal, liderados por Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

¿Cómo afectaría el cierre del Departamento de Educación?

Los defensores temen que si se cierra el Departamento de Educación, el gobierno federal no cuidaría de la misma manera de los estudiantes pobres, los que todavía están aprendiendo inglés, los estudiantes discapacitados y las minorías raciales y étnicas. “Desmantelar la agencia encargada de garantizar la igualdad de acceso a la educación para todos los niños solo va a crear una clase baja de estudiantes”, dijo Weadé James, director sénior de políticas educativas K-12 del Center for American Progress, un grupo de expertos que aboga por políticas de equidad racial y una mayor inversión en las escuelas públicas, a La Nación.