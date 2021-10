¿Por qué las banderas se encuentran a media asta hoy? : Anuncio del 3 de octubre

¿Por qué las banderas de los Estados Unidos flamean a media asta hoy? Las banderas de EU en edificios gubernamentales y otros lugares a lo largo del país flamearán a media asta hasta el atardecer de hoy, 3 de octubre, en honor a los bomberos caídos en ese país. El Presidente Joe Biden hizo el anuncio para hoy en el marco de la Semana de Prevención de Incendios. Algunos estados también tendrán sus banderas a media asta en algunos edificios estatales. Continúa leyendo para enterarte de más detalles acerca del motivo por el cual las banderas estarán bajas hoy.

El domingo 3 de octubre todas las banderas flamearán a media asta en memoria de los bomberos caídos a lo largo del país. Esto fue decretado por el Presidente Biden en el marco de la Semana de Prevención de Incendios 2021.

Aquí está el Anuncio Presidencial para 2021:

Durante la Semana de Prevención de Incendios, rendimos homenaje a nuestros valientes bomberos y socorristas que arriesgan sus vidas para protegernos todos los días y reafirmamos la importancia de la preparación y la prevención de incendios. Esta semana, llamo a todos los americanos a educarse acerca de la prevención de incendios y a renovar su compromiso con tomar los recaudos necesarios para prevenirlos. Ya sea que se encuentren en su propio hogar o acampando en alguno de los majestuosos Parques Nacionales de los Estados Unidos, tomar las precauciones y medidas necesarias puede ayudar a prevenir incendios y salvar su vida y las vidas de su familia y otros a la vez que protegemos nuestras maravillas naturales.

En lo que va del año, más de 44.000 incendios forestales han quemado 5,3 millones de hectáreas de nuestra tierra – un área de aproximadamente el tamaño del Estado de New Jersey. Estos incendios han destruído hogares e invaluables recuerdos. Han forzado a familias a vivir en refugios y llenado el aire de humo por miles de millas. Vidas preciadas se han perdido. El fuego ha paralizado industrias locales, devorado granjas familiares, e interrumpido cadenas de suministros que generan puestos de trabajo, negocios, y comunidades a lo largo del país.

Estos incendios ponen a nuestra Nación en alerta roja – y sabemos que, a menos que tomemos acciones drásticas para abordar el cambio climático, no sólo continuarán ganando en frecuencia y ferocidad. Los científicos nos han advertido por años que las condiciones climáticas extremas se tornarán aún más extremas, y hoy lo estamos viviendo en tiempo real. Las condiciones climáticas extremas, incluyendo los incendios forestales, le costaron a América $99 billones el año pasado; desafortunadamente, estamos camino a romper ese récord este año.

Es por esto que mi Administración está comprometida a hacerle frente a la amenaza del cambio climático y en invertir en la resiliencia de América. Nos hemos propuesto invertir billones de dólares para fortalecer nuestra preparación, resiliencia y respuesta ante los incendios forestales. Estas inversiones no sólo salvarán vidas y hogares – también salvarán industrias y contribuirán a crear nuevos puestos de trabajo. Cuando pienso en el cambio climático, siempre pienso en los millones de empleos bien pagos y sindicalizados que podríamos generar – pero también necesitamos pensar en todos los puestos de trabajo e industrias que podemos perder si no actuamos audazmente. La evidencia es abrumadora en cuanto a que cada dólar que invertimos en resiliencia nos ahorra seis dólares a futuro, cuando el próximo fuego no se extienda tanto y se salven hogares y negocios.

Nuestra respuesta ante esta amenaza empieza con nuestros valientes bomberos, quienes ponen sus vidas en riesgo todos los días. Para brindarles mayor apoyo a los bomberos de incendios forestales quienes sirven a nuestra Nación tan valerosamente, mi Administración se compromete a asegurarse de que contemos con los suficientes bomberos disponibles que estén entrenados, equipados y listos para responder. Es por esto que este verano tomé acción para asegurar que todos nuestros bomberos Federales ganen un mínimo de $15 por hora. Mi Administración ha aumentado la paga de los bomberos de incendios forestales a través de bonos y pagos retroactivos, extendido el empleo temporal de los bomberos para asegurar una respuesta sólida a lo largo de la temporada de incendios; implementamos nuevas tecnologías de detección de fuego y monitoreo aéreo; promulgamos la Ley de Producción de Defensa para aumentar el suministro de equipamiento, y trajimos aviones adicionales y personal tanto del Departamento de Defensa como de naciones asociadas.

Durante la Semana de Prevención de Incendios, llamo a todos los americanos a educarse respecto de la prevención de incendios, tomar las precauciones necesarias al encontrarse ante un incendio, y a rendir homenaje a nuestros valientes bomberos, voluntarios, y socorristas. Asimismo, animo a todos a instalar y mantener detectores de humo en sus hogares – elementos críticos para la prevención de incendios – que nos han ayudado a reducir significativamente la tasa de muertes por incendios hogareños de los últimos 40 años. Revisando los detectores cada mes y reemplazandolos cada 10 años, podemos estar mejor preparados para responder rápidamente ante un incendio y prevenir la trágica pérdida de vidas.

POR CUANTO, YO, JOSEPH R. BIDEN JR., Presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad otorgada por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, por la presente anuncio que la Semana de Prevención de Incendios se extenderá desde el 3 de octubre hasta el 9 de octubre de 2021. El domingo 3 de octubre de 2021, de acuerdo con la Ley Pública 107-51, la bandera de los Estados Unidos flameará a media asta en todos los edificios gubernamentales federales en honor a la Ceremonia de Conmemoración de los Bomberos Nacionales Caídos. Llamo a todos los americanos a participar con programas y actividades apropiados y a renovar sus esfuerzos por prevenir incendios y sus trágicas consecuencias.

A TAL EFECTO, estampo mi firma este primer día de octubre, en el año de nuestro Señor dos mil veintiuno, y el número doscientos cuarenta y seis de la Independencia de los Estados Unidos de América.

JOSEPH R. BIDEN JR.