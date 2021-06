Policía electrocuta con un taser a niño latino en refugio de inmigrantes: [Video]

Un nuevo hecho de violencia extrema contra un menor de edad latino por parte de agentes de la policía en Estados Unidos está causando indignación entre defensores de derechos humanos, luego de que salieran a la luz imágenes en las que se aprecia a un uniformado usando una pistola taser sobre un niño de 16 años.

La denuncia fue hecha por el sitio de denuncias Reveal, que mostró el video, que fue posteriormente compartido por el periódico El Diario NY.

En el clip de más de 2 minutos, se observa al adolescente inmigrante, en un refugio en el condado de Bexar, Texas retando inicialmente al director del sitio, a quien le dice que no va ir a estudiar ese día. Acto seguido se observa al sheriff del condado, Patrick Divers, llegando al refugio y oficiales que llegaron antes al albergue lo reciben informándole que el niño latino está muy agresivo, e incluso había dañádo algunos objetos con mucha ira.

Bodycam footage obtained by @reveal captures the tasering of a migrant child at a shelter. (cw: violence) pic.twitter.com/KaUbK1fMXj — Reveal (@reveal) June 8, 2021

No está claro si el video fue de mayo de este año o del año pasado.

Y aunque las imágenes del video, que compartimos en este artículo, dejan ver que el adolescente estaba en una actitud provocadora, defensores del chico coinciden en que el procedimiento usado por la policía fue exagerado, ya que no representaba ningún peligro, y tampoco hubo un momento para intentar hablar con él en su idioma. De la misma manera no se le advirtió en español que sería arrestado ni no salía del baño.

Las imágenes de las cámaras corporales del oficial muestran claramente que el sheriff ingresa al baño donde está el menor, sin hacer preguntas y solamente dispuesto a atacarlo con el taser, propinándole una feroz descarga eléctrica de unos 45 segundos.

Luego, cuando queda tirado en el piso, se oye al asistente del sheriff refiriéndose a él como “estúpido”, antes de ser llevado a la patrulla policial, en medio de sus gritos preguntando dónde lo llevan.

En los momentos previos al ataque del menor, según dijo El Diario NY, el director interino del refugio Southwest Key Casa Blanca en San Antonio, Ricardo Cisneros, le dice al joven que la policía no le va a hacer daño y que no lo van a tocar, lo que realmente no ocurre.





Los refugios y centros para menores inmigrantes en la frontera ya no dan abasto

El sitio Reveal, que denunció el hecho asegurando que refugios que tienen a menores inmigrantes están entregándolos a la policía, manifestó que tras presentar su queja, la oficina del sheriff de Baxter aseguró que lanzó una investigación para aclarar el asunto.

Asimismo manifestaron que el joven fue arrestado bajo cargos de comportamento desordenado, pero se desconoce si fue condenado.

El Diario NY aseguró por su parte, que el niño, quien llegó como menor no acompañado procedente de Honduras, y quien actualmente está bajo custodia de la Oficina de Refugiados, huyó de una banda criminal el año pasado que lo amenazó de muerte.

Asimismo, el citado medio mencionó que el adolescente ha estado en refugios en California, Virginia y Texas.