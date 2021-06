Oficial de policía asiática agredida en San Francisco [VIDEO]

Una agente de policía fue brutalmente agredida por un habitante de la calle que merodeaba en el Barrio Chino de San Francisco (California, Estados Unidos). El momento de la agresión quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco que captó el incidente.

Los hechos sucedieron el pasado viernes, hacia las 7:00 p.m. de la noche, cuando la oficial llevaba a cabo una medida de aseguramiento en contra de un hombre sin techo, del que se denunció estaba haciendo destrozos a los Scooters de la zona, al igual de que estaba agrediendo verbalmente a ciudadanos de rasgos asiáticos que transitaban por el lugar, lanzándoles improperios de carácter racista. Sobre la identidad de la mujer policía, esta no se reveló, pero se sabe que es una ciudadana de origen asiático.

De acuerdo a información de The Epoch Times en español, en el video, el sospechoso parece obedecer al principio las órdenes de la policía de darse la vuelta y poner las manos por encima de su cabeza. A continuación, se ve al hombre agarrando a la policía cerca del hombro y se produce un forcejeo entre ambos. En cuestión de segundos, la empuja y la inmoviliza en el suelo.

Afirma un testigo que vio lo que ocurrió, que escuchó cuando el agresor de la policía le gritó: “Los chinos no pertenecen aquí”. Por su parte la cadena ABC 7, citado de Univisión dijo que testigos escucharon al sospechoso decir “me especializo en matar asiáticos” momentos antes de atacar a la uniformada.

Unos segundos después, al menos cuatro civiles entran en escena y gritan: “Suéltala”. Intentan aflojar el agarre del hombre sobre la oficial de policía dándole patadas, tirando de él y, finalmente, haciéndolo rodar lejos de ella hasta que queda en el suelo, según muestra el video.

Aproximadamente un minuto después de iniciado el incidente, otros policías llegan al lugar para someter al hombre, informó el medio citado anteriormente. Michael Waldorf fue uno de los hombres que trató de ayudar, según la filial de la CNN KGO.

“Era un tipo grande, no la soltaba. La tenía agarrada de forma peligrosa y no la soltaba”, dijo Waldorf a KGO. “Sentí que era una emergencia. Sentí que realmente podría hacerle daño, ya sabes, que —si no se lo quitábamos de encima de inmediato, podría hacerle algún daño. “Me alegro de que esté bien y aprecio su servicio”, añadió el testigo, en declaraciones citadas por The Epoch Times en español





La agente de policía fue llevada al hospital más cercano de la zona, con una serie de lesiones, que afortunadamente fueron de carácter leve, y que no representaron un riesgo para su vida, estableció la policía de San Francisco. Igualmente dijo la entidad que el protagonista de la golpiza fue identificado como Gerardo Contreras, de 33 años de edad, del cual añadió ser un individuo que enfrenta numerosos cargos dentro de los que se incluyen ataques con violencia física, violación de los derechos civiles y encarcelamiento ilegal. Cabe anotar que hasta el momento ningún abogado se ha hecho representante del agresor.

Por su parte, el activista comunitario Max Leong dijo al medio KTVU, en declaraciones citadas por Vive Usa, que mucha gente en la ciudad conoce a este hombre. “Está habitualmente aquí en el barrio chino de San Francisco”, dijo y agregó que padece de sus facultades mentales. “Hablo del hecho de que se necesitan más servicios para los enfermos mentales”, sin embargo, La policía no confirmó si el hombre padece de alguna enfermedad.

Finalmente, en un comunicado posteado en Twitter el domingo, la Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco dijo que está “profundamente agradecida con estos ciudadanos que se apresuraron a ayudar a nuestra oficial”. Mientras la investigación continúa, la SFPD está pidiendo que cualquier persona con información se ponga en contacto con ellos en el 415-575-4444 o envíe un mensaje de texto a TIP411

Crímenes de odio en contra de asiáticos

Entre tanto, Según informó ViveUSA, otra agresión se presento en Nueva York, cuando un hombre habitante de la calle fue arrestado y acusado de crimen de odio por la Policía de Nueva York luego de que cámaras de video captaron el momento en el que agredió a una mujer asiática.



Alexander Wright, de 48 años de edad, dio un puñetazo en la cara a la víctima, quien únicamente caminaba por Manhattan sin provocar en ningún momento al sujeto. Varios peatones corrieron a ayudarla cuando yacía en el pavimento.

La asambleísta Yuh-Line Niou, cuyo distrito abarca Chinatown, compartió el video del ataque en Twitter.

“Esto sucedió en mi distrito en Chinatown. Él [refiriéndose al agresor] ha sido arrestado y nuestra comisaría lo está investigando“, escribió Yuh-Line Niou, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, en el posteo de Twitter donde dio a conocer el clip de la agresión.

This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza — Yuh-Line Niou (@yuhline) May 31, 2021

El hombre, arrestado ocho veces el año pasado por asalto y por prender fuego, también fue detenido por posesión de sustancias controladas.

“Vive en un refugio, fue arrestado ocho veces en el último año, agrediendo a personas al azar, provocando incendios. El tipo que fue arrestado el viernes por provocar incendios. ¿Qué estamos haciendo en la sociedad? ¿Estamos liberando a estas personas de regreso a la calle?”, cuestionó el comisionado de policía Dermot Shea.

La Policía de Nueva York informó que se han denunciado 86 delitos de odio contra personas asiáticas en lo que va del año. La causa podría ser el estigma a causa de la pandemia del virus COVID-19.

