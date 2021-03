Plan de Estímulo de Biden ayudará a combatir la pobreza infantil ¿cómo?

La crisis económica que trajo la pandemia del virus del Covid-19, afectó sin duda alguna a la población más vulnerable, los niños. según un informe presentado en mayo de 2020 por Save The Children y Unicef, el cual predijo que acerca de 86 millones de niños podrían sumarse a la cifra de aquellos que ya vivían en hogares pobres y en condiciones difíciles en todo el mundo.

Con la intención de dar alivio a las necesidades de esta población, y reducir la tasa de pobreza infantil del país, Estados Unidos bajo el nuevo gobierno del presidente Joe Biden y sus aliados del Congreso, firmó el jueves 11 de marzo un plan de rescate económico por un valor de $1.9 billones de dólares, una suma de dinero que va encaminada a darle la mano a las familias estadounidenses económicamente afectadas por la pandemia del coronavirus, y que de paso ayude en la mejora de las condiciones de vida de casi 10 millones de menores afectados por la pobreza.

Before I took office, I promised you that help was on the way. Today, I signed the American Rescue Plan into law, and can officially say: help is here. pic.twitter.com/uuEZAkGloz

— President Biden (@POTUS) March 11, 2021