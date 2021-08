Extraño ejemplar de mosca invade al noreste de Estados Unidos: ¿Cómo exterminarlas?

Una plaga de las temidas moscas linterna con manchas amenaza a las plantaciones del noreste de Estados Unidos, y las autoridades del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) instan a exterminar a estos insectos.

Según informa Fox News Channel, la mosca linterna manchada ya ha sido avistada en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania e Indiana, entre otros puntos del este de Estados Unidos.

También conocido como Lycorma delicatula, este insecto es originaria de China y se detectó por primera vez en Pensilvania en 2014, reporta el citado medio. No obstante, el Centro Nacional de Información de Especies Invasoras del USDA estima que este ejemplar podría haber estado presente durante dos o tres años antes.

También se ha encontrado en Delaware, Maryland, Connecticut y Virginia, según el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés).

Cómo detectar a una mosca linterna con manchas y qué recomiendan para su exterminio

Según reporta Fox News Channel, la mosca linterna manchada parece tan grande como una mariposa pero con apariencia de polilla.

De acuerdo al Departamento de Agricultura de Pensilvania, un ejemplar adulto de este insecto mide aproximadamente 1 pulgada de largo y media pulgada de ancho en reposo, con alas delanteras bronceadas, semitransparentes, manchas negras, manchas rojas y negras y una banda blanca y abdomen amarillo y negro.





Spotted Lanternfly – Identification and Life Cycle Learn about the spotted lanternfly, how to identify it, and its lifecycle. 2017-03-16T13:53:42Z

En tanto, dicho organismo señala que las etapas inmaduras de la mosca linterna manchada son negras con manchas blancas, y desarrollan manchas rojas a medida que maduran.

Es importante exterminar el insecto en septiembre, cuando los adultos suelen alimentarse vorazmente para reproducirse y poner huevos hacia octubre y noviembre, según explicó al New York Times la bióloga Julie Urban, del Departamento de Etomología de Penn State, quien ha estudiado estas moscas durante dos décadas.

“¡Mátalo! Aplástalo, aplástalo… simplemente deshazte de él”, ordenó el Departamento de Agricultura de Pensilvania.

El impacto negativo de las moscas linterna manchadas en la economía de Estados Unidos

De acuerdo a las conclusiones del Centro Nacional de Información sobre Especies Invasoras del USDA, la plaga de moscas linterna manchadas representa una “seria amenaza económica para múltiples industrias estadounidenses”.

Esto ocurre, según Fox News Channel, porque el insecto se alimenta de cultivos agrícolas como uvas, manzanas y lúpulos, así como de arces, nogales y sauces, y ello afecta a la cadena de producción y distribución de alimentos a nivel nacional.





El Empire State, por su parte, dice que su presencia podría afectar los bosques, haciendo que las plantas sean vulnerables a las enfermedades, y las industrias agrícola y turística.

En la actualidad, varios condados de Pensilvania están ahora en cuarentena, según comunicó el Departamento de Agricultura del estado.

Los informes de My Central Jersey también muestran que los condados de Somerset y Hunterdon, en Nueva Jersey, también están bajo cuarentena.

