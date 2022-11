Piqué se despidió de su equipo de fútbol Barcelona acompañado de Milan y Sasha, sus dos hijos, producto de su relación con su ahora ex pareja, la cantante colombiana Shakira. En el campo había alguien más, quien no se dejó ver, pero sí, su novia actual Clara Chía estaba allí con él.

El medio centrista español le dijo adiós a su adorado Camp Nou jugando como titular. Gerard Piqué recorrió la cancha como en sus mejores tiempos, se emocionó, lloró, sonrió y claro llevó a sus pequeños, que ya habían estado con él en el césped en otros momentos importantes.

Gerard Piqué pasó toda su vida profesional usando la camiseta del Barcelona FC, o como los fanáticos del fútbol le llaman, como jugador del Barca.

Con 35 años y un buen desempeño, el ex pareja de Shakira tenía un contrato millonario hasta finales de 2024, que sería renovado si estaba en la cancha como titular al menos 35% del tiempo.

¿Qué pasó entonces? Solo sus allegados saben a ciencia cierta qué pasó, pero parece obvio que la tormenta mediática que se desató en torno a su separación con la colombiana y su nueva relación con Clara Chía, y el que estuviera en el campo de juego apenas 33% del tiempo promedio en lo que va de temporada, fue demasiado para él.

Fue el mensaje emocional que acompañó el video que publicó esta semana anunciando que este fin de semana se despediría del Barcelona como jugador.

View this post on Instagram

Las personas más querida de los jugadores suelen acompañarlos al final de los grandes eventos deportivos. Cuando el Barcelona ganó la Copa del Rey, con él estuvieron los niños y Shakira.

Esta vez, Gerard Piqué se limitó a llevar a los niños, al menos públicamente, pues se sabe que su nueva pareja estaba también en el estadio culé y nadie se dio cuenta sino hasta el final

Play

Gerard Piqué Acompañado Por Sus Hijos Sasha Y Milán Se Despidió Del Barcelona | VÍDEO #gerardpiqué #futbol #viral #noticias #tendencia #barcelona #shakira #clarachiamarti #españa Acá te traemos todas las noticias de tus artistas favoritos 📌 SUSCRIBETE! 2022-11-06T00:24:17Z

.Aunque la joven de 23 años no fue vista por la prensa y el público, una cámara la captó con Piqué en las gradas cuando ya todo había terminado.

El atleta y empresario no ha sido tímido a la hora de contar sus aspiraciones de ser presidente del Barcelona FC. Su discurso en el estadio reforzó los rumores de que Gerard Piqué renunció a ser jugador de fútbol porque empezará una intensa campaña para entrar a la plana mayor del equipo.

“Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí

Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí.



En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse

Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!”.