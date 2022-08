¿Quién era Piko Preston? TikToker muere a los 43 años

Piko Preston fue una estrella de TikTok cuya muerte fue confirmada por su hermana en un emotivo homenaje en Facebook.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Piko Preston? Eso no ha sido revelada todavía. Sin embargo, una página de GoFundMe creada en su memoria dice que murió trágica y repentinamente. Se lee,

Su verdadero nombre era Jon Preston. Piko Preston tenía 1 millón de seguidores en su página de TikTok, @pikotrain5.

Esto es lo que necesita saber:

Lara Preston Neves escribió el homenaje a Preston el 14 de agosto de 2022 y reveló que había fallecido a los 43 años.

La gente le escribió buenos deseos a la hermana de Preston en su página de Facebook. “Qué luz tan brillante tenía. Vi sus TikTok y era realmente talentoso y divertido. Siento mucho esta profunda pérdida Lara. Mi corazón está contigo y con toda tu familia”, escribió uno.

Otro usuario de TikTok publicó un homenaje a Preston:

En Facebook, la última publicación de Preston se produjo el 8 de agosto.

Una mujer escribió en su hilo de comentarios de Facebook: “Es tan difícil incluso ver tus videos ahora. Hiciste todo mi verano con tu humor, hermosos ojos y, por supuesto, tus coletas. Te extrañaré mucho pero espero que estés en paz Playa.”

Otro fan escribió,

This guy right here! He made my day everyday! He made me laugh when I didnt feel like it! After I lost my husband, I found him on Tik Tok – He made me spit out food laughing so hard! He was my favorite! My heart is broken and I am devastated. My prayers and love go out to each of his family members and especially his children! I loved knowing him on TIK TOK ! Cant imagine knowing him in person and life! We will truly miss you my friend! Im crushed!