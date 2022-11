Tailandesa se enfrenta a cinco años de prisión tras grabarse comiendo sopa de murciélago

Tras la pandemia del virus del COVID ocurrida en el año 2020, que hoy en día sigue ocasionando contagios y muertes, ha ocasionado una serie de susceptibilidades, en cuanto al origen de este virus. Aunque muchos creen y afirman que fue por medio de un animal, otros creen lo contrario. Debido a esto, una mujer a causado polémica tras mostrarse comiendo una sopa de murciélago, animal del que se cree, fue de donde salió el virus.

Se trata del caso de una joven tailandesa, quien en su país es influencer tras crear contenido para la plataforma de YouTube, quien se enfrenta a pena de prisión de hasta cinco años o a una multa de 500 mil baht (casi $12,000 mil libras esterlinas), por mostrase en un video consumiendo una sopa de murciélago.

Una bloguera tailandesa se enfrenta a cinco años de cárcel por grabarse comiendo murciélagos. Phonchanok Srisunaklua, quien también es maestra, subió la grabación a sus redes sociales y se volvió viral.

Video @sonhaberlerco #MetroLibre pic.twitter.com/lr9iAoxYqW — Metro Libre (@MetroLibrePTY) November 11, 2022

El medio The Telegraph detalló que la chicha, identificada como Phonchanok Srisunaklua subió la pieza audiovisual a las redes sociales, y que antes de comer al animal, Srisunaklua lo mostró detalladamente. El murciélago se destacaba dentro de la sopa por su color negro, y lo que para ella era un manjar, se acompañaba de unos apetecibles tomates cherry.

El consumo del inusual alimento por parte de Srisunaklua, causó gran estupor en los miles de internautas que vieron el video, catalogando la actuación de la joven como irresponsable y de mal ejemplo. Nadie se olvida que la pandemia que se vivió entre el año 2019 y 2020, y que aun, hoy en día tiene sus consecuencias, fue originada aparentemente en Wuhan, China, en un mercado de venta de animales silvestres, entre ellos los murciélagos.

Según los informes, la joven les dijo a los espectadores que era la primera vez que comía un murciélago y que compró las especies protegidas en un mercado cerca de la frontera con Laos, en el norte de Tailandia. En el videoclip, de cerca de minuto y medio, la youtuber describió el sabor del murciélago como delicioso, comparándolo con el sabor de comer carne cruda. Cabe resaltar, que según The Telegraf, en la misma región se encuentran murciélagos infectados con el pariente más cercano al Sars-Cov-2, causando de la pandemia del Covid-19.

De hecho, el portal Milenio, dice que en las imágenes se puede ver claramente a la mujer arrancando trozos de carne del murciélago, para luego levantarlo entero frente a la cámara y empezar a masticar algunos de sus huesos escuchándose un crujido. Mientras lo comía, Phonchanok Srisunaklua decía que sentía sus “dientitos” muy suaves, según información recopilada por el Daily Mail.

#ATBDigital La famosa youtuber tailandesa, Phonchanok Srisunaklua, que también es profesora, se filmó comiendo una sopa de murciélagos y, luego de que el video se viralizó en redes sociales, la policía la detuvo. pic.twitter.com/9HTVCHGzUr — ATB (@ATBDigital) November 12, 2022

Los usuarios en las redes sociales respondieron de inmediato al video publicado por la influencer, con comentarios como: “Si vas a morir, muere sola. Nadie te culpará, pero que te condenen si llegas a comenzar una pandemia”, de acuerdo con Sportskeeda.

Otro mencionó: “Te pusiste en riesgo. Si te llegas a enfermar, no molestes en agobiar a los médicos y enfermeras”.

¿Qué dicen las autoridades sanitarias de Tailandia?

Thai YouTuber Phonchanok Srisunaklua, whose channel is "Eat Spicy and Delicious" (Gin Zap Bep Nua Nua), was arrested after uploading a video of herself eating bat soup spiced with cherry tomatoeshttps://t.co/LkL7ACruH4 — Economic Times (@EconomicTimes) November 13, 2022

De acuerdo con El Universal, el Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia advirtió que “comer murciélagos es un riesgo de enfermedad.

“Hay hasta 60 tipos de virus si se atrapa fácilmente. No debes meterte con los murciélagos”, dijo al medio The Thaiger el profesor Teerawat Hemajuta, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, y agregó que los mamíferos contienen patógenos que podrían resultar mortales para los humanos.

💥| Koronavirüsün başladığı dönemde pandemiye neden olduğu belirtilen yarasa çorbası yeniden ortaya çıktı. 💥| Taylandlı blogger Phonchanok Srisunaklua'nın yarasa yediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu… — Odatv (@odatv) November 10, 2022

“Me sorprendió ver el murciélago en el clip”, dijo Pattaraphon Manee-on, jefe del grupo de gestión de la salud de la vida silvestre en el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, en declaraciones citadas por el medio Complex.

“El incidente no debería ocurrir tanto en Tailandia como en todo el mundo, es un comportamiento muy arriesgado, especialmente porque los murciélagos tienen muchos patógenos”, añadió.

Aunque la mujer quien además es docente quiso reivindicarse, pidiendo disculpas a través de otro video, ya el daño estaba hecho, y actualmente, la youtuber se encuentra bajo cargos por “Posesión de cadáveres de animales salvajes protegidos” y “Delitos que violan la Ley de Delitos Informáticos” de Tailandia (2007), informó InfoBae.

Thai Blogger & YouTuber Sentenced to 5 Years For Eating Bats Bowl of Soup Live on Camera, Watch Here Thailand definition for eating bats after a young woman was for eating an entire bat live on camera. Phonchanok Srisunaklua uploaded the video clip showing her eating a bowl filled with broth, tomatoes and multiple bats! She's speaking Thai in the clip, but reportedly describes the meal as "delicious." We don't know what's proper etiquette… 2022-11-11T10:01:42Z

Finalmente, The Telegraf afirma que hasta un total de 400,000 personas en el sureste de Asia y el sur de China se infectan anualmente con coronavirus transportados por murciélagos.

