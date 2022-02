Policía de Phoenix publicó imágenes de la cámara corporal del tiroteo de Morris Jones [VER]

El Departamento de Policía de Phoenix publicó un video de cámara corporal del tiroteo de un oficial de policía de Phoenix que muestra a un sospechoso, llamado Morris Jones, disparando a un oficial que se acerca a una casa.

Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que incluye imágenes del tiroteo real. El video fue parte de un incidente aún más extenso en el que nueve oficiales resultaron heridos en general, y cinco recibieron disparos, según la policía de Phoenix. Ningún oficial murió.

Jones, quien fue identificado por la policía como el tirador, era un miembro de la pandilla Crips conocido como “Petey Gun” que también fue acusado en el tiroteo del 11 de febrero de 2022 contra su ex novia, Shatifa Lobley, de 29 años, la llamada que condujo a la oficiales a la residencia, dijo la policía. Más tarde murió.

El Departamento de Policía de Phoenix publicó el video el 18 de febrero de 2022.

Esto es lo que necesita saber:

El Departamento de Policía advirtió que el video de la cámara corporal es gráfico y reveló que el oficial recibió un disparo en el brazo





Play



Bodycam video shows suspect luring Phoenix officer before shooting him The man accused of a violent shooting that injured nine Phoenix police officers last week lured the first officer to him before firing a barrage of gunfire, according to new video released by the department. The bodycam video released on Thursday shows the suspect, Morris Richard Jones, 36, motioning for the officer to come nearer… 2022-02-17T23:10:48Z

“ADVERTENCIA: GRÁFICO”, escribió la policía de Phoenix en su página de Facebook, compartiendo el video.

“11 de febrero: el momento en que un sospechoso emboscó a uno de nuestros oficiales que respondía a una llamada de una mujer baleada. Atrajo al oficial para que ayudara a la mujer y luego abrió fuego. El oficial recibió varios disparos y no pudo devolver el fuego debido a las graves heridas de bala en su brazo derecho”, escribió el departamento.

El departamento también publicó una versión más larga del video.

“Vamos vamos. Se está ahogando con su propia sangre. Vamos hermano. Vamos”, dice el sospechoso en el video.

“¿Quién está en la casa?” pregunta el oficial.

“¿Eh?” dice el sospechoso.

“¿Quién es toda la casa?” repite el oficial.

“Yo”, dice el sospechoso, abriendo fuego a quemarropa.

El oficial corre. Oyes más disparos. “999. 999. Me han disparado. 999”, dice el oficial.

La policía dice que el oficial fue emboscado y baleado varias veces





Play



Terrifying body-cam video shows ambush of Phoenix officer Phoenix police have released a graphic body-cam video that shows an officer being ambushed last week. 2022-02-17T23:31:53Z

El primer oficial fue “emboscado” después de responder a una llamada sobre una mujer que había recibido un disparo, dijo el sargento Andy Williams del Departamento de Policía de Phoenix en una conferencia de prensa.

“Cuando el primer oficial llegó a la escena, se acercó a la casa para ayudar. De hecho, el sospechoso, un hombre adulto, lo invitó a entrar”, dijo Williams. “Cuando [el oficial] se acercó a la puerta, el sospechoso lo emboscó con un arma y le disparó varias veces. Ese oficial pudo regresar y escapar a un lugar seguro”.

Williams dijo que un “hombre adulto”, no el sospechoso, llegó más tarde a la puerta con un bebé.

“Puso a ese bebé en el suelo frente a la puerta, caminó hacia los oficiales, fue detenido”, dijo Williams.

Cuando los oficiales se acercaron al bebé, el sospechoso volvió a abrir fuego desde la casa y disparó a cuatro de los oficiales, dijo Williams. Otros cuatro oficiales resultaron heridos “indirectamente con rebote o metralla”, y dos oficiales respondieron al fuego, agregó.

Williams dijo que el equipo SWAT del departamento intentó negociar con el sospechoso hasta que finalmente ingresaron a la casa, donde encontraron al sospechoso “fallecido adentro” y a una mujer adulta con heridas graves. Según ABC15, la mujer, que se cree que es la ex novia de Jones, murió más tarde a causa de sus heridas. El medio también dijo que no estaba claro si las heridas de Jones fueron autoinfligidas.

Jones, quien una vez le dijo a la policía que “siempre le habían gustado y tenía armas”, tenía un largo historial criminal

Chief Williams Provides Update on Several Officers Shot Publicado por Phoenix Police Department en Viernes, 11 de febrero de 2022

Según ABC15, Jones, de 36 años, cuyo nombre completo es Morris Richard Jones III, ha tenido problemas con la ley desde los 18 años y “pasó gran parte de su vida adulta en el sistema judicial penal”.

ABC15 informó que el historial criminal de Jones incluye un caso de auto robado, un caso federal de armas y más.

Estaba afiliado a la pandilla Crips, usó el apodo de “Petey Gun” y volvió a prisión por violar la libertad condicional por usar drogas, según la estación.

Fue acusado en Arizona de “conspiración para transportar extranjeros ilegales con fines de lucro” y recibió tres años de libertad condicional en el caso de 2020, pero fue acusado de consumir drogas en 2021 y volvió a la cárcel, informó el medio.

Fue acusado en un caso doméstico en 2021, según el medio.

Una denuncia federal obtenida por Heavy dice que en 2006 Jones dirigió a los agentes de policía de Tulsa en una persecución a alta velocidad que resultó en que un helicóptero se uniera a la persecución. Fue acusado de descartar un arma de fuego cargada, se resistió a los oficiales y fue rociado con gas pimienta, dice el documento.

“Posteriormente fue arrestado por posesión de arma de fuego por delincuente convicto, numerosas infracciones de tráfico y obstrucción, así como cinco… órdenes de arresto por delitos menores”, dice el documento judicial.

Las autoridades realizaron una orden de allanamiento y confiscaron un arma y varias rondas de municiones, según el expediente judicial.

La denuncia dice que le dijo a las autoridades que obtuvo su apodo Petey Gun “de su abuelo cuando era joven” y que “siempre le han gustado y ha tenido armas”. Dijo que adquirió las armas intercambiando “cabezas de crack” por “rocas”, dice el documento.

Este registro judicial decía que tenía un gran tatuaje “107” en el antebrazo, que representa “el conjunto de la pandilla Hoover Crips de la cual [Jones] está documentado a través del Departamento de Policía de Tulsa como miembro”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer habría utilizado subsidio COVID para contratar un sicario: Jasmine Martínez