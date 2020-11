[ÚLTIMA HORA] Pfizer solicitó permisos para empezar a vacunar contra el COVID-19

La farmacéutica estadounidense Pfizer solicitó este viernes un pedido de urgencia para aplicar su vacuna contra el coronavirus a partir de diciembre. Las autoridades regulatorias deberán responder en lo inmediato si habilitan a Pfizer y a su socio BioNTech a lanzar una campaña de vacunación. Días atrás, la farmacéutica anunció que su vacuna garantiza un 95% de eficacia en pacientes graves y leves con COVID-19.

#COVID19 UPDATE: We will submit a request today to the @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group. — Pfizer Inc. (@pfizer) November 20, 2020

Ahora la decisión está en manos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés). Pfizer y BioNTech confían en que están garantizadas las condiciones de seguridad clínica para iniciar con las vacunaciones.

Despite good vaccine news as holidays approach, Pfizer CEO @AlbertBourla says we “should not relax the caution that everybody is taking.” “It is the final stretch. I will be very careful with my family.” “Please follow religiously the instructions.” “Wear a mask, save lives.” pic.twitter.com/YCV9RlqTi4 — Firing Line with Margaret Hoover (@FiringLineShow) November 19, 2020

“Nuestra tarea de presentar una vacuna segura y eficaz nunca ha sido más urgente”, dijo Albert Bourla, CEO de Pfizer, en un comunicado.

248 long days and nights

150 active clinical trial sites

43,661 courageous volunteers

Thousands of dedicated @Pfizer and @BioNTech_Group colleagues

And the hopes of billions

All leading to 1 historic moment

#PfizerProud of our FDA Submission today: https://t.co/uyo6XfGSOO — AlbertBourla (@AlbertBourla) November 20, 2020

Calendario de vacunación de Pfizer

Horas antes de solicitar el pedido de urgencia, Pfizer había especificado detalles de cómo se llevará a cabo la distribución de la vacuna que desarrolla junto a BioNTech.

La dosis contemplada para 2020 es limitada, con una dosis estimada de 50 millones de vacuna. La prioridad, en esta primera fase de vacunación, serán los trabajadores de los centros médicos de los Estados Unidos, población altamente expuesta al contagio del coronavirus.

Pfizer chairman and CEO @AlbertBourla on why Pfizer is planning on selling its vaccine for profit when others are not #TIME100Talks https://t.co/kC2M83LyJ3 pic.twitter.com/FtLtoaqKgD — TIME (@TIME) November 20, 2020

“Estamos presentando la aplicación ante la FDA para recibir la autorización, y también lo haremos en otros países. Esperamos que nos den luz verde para empezar a distribuir la vacuna. Si eres un empleado de salud en los Estados Unidos, puede que recibas la vacuna en diciembre”, aseveró Bourla en una entrevista con la revista Time.

Luego de los empleados de la salud vendrán los ancianos y personas con enfermedades graves. Más tarde serían vacunados los maestros de las escuelas, personas privadas de su libertad (en prisiones o internados en hospitales), personas sin hogar y por último niños, jóvenes y adultos.

Pfizer había anunciado este miércoles que iba a presentar esta solicitud, luego de obtener resultados positivos en la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna que desarrolla junto a la empresa alemana de biotecnología.

La OMS desaconseja el remdesivir

La Organización Mundial de la Salud desaconsejó este viernes la aplicación del medicamento remdesivir de Gilead para pacientes hospitalizados con COVID-19.

De acuerdo al organismo, no hay pruebas de que dicha droga mejore la supervivencia de los contagiados, sea cual fuera su estado de salud.

Coronavirus: la OMS desaconseja el uso del remdesivir para tratar pacientes hospitalizados con covid-19 https://t.co/p7ErCUaNAO — BBC News Mundo (@bbcmundo) November 20, 2020

“El panel encontró una falta de evidencia de que remdesivir mejorara resultados importantes para los pacientes, como la reducción de la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica, el tiempo de mejora clínica y otros”, expresó un panel de la OMS.

El antiviral es uno de los pocos medicamentos que se utiliza como paliativo contra el coronavirus a nivel mundial. En el pasado verano boreal captó la atención de la comunidad médica tras ensayos preliminares que indicaban potenciales mejoras en los pacientes que lo consumían.

El Doctor Fauci pide confianza en las vacunas

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y cabeza del equipo de la Casa Blanca que gestiona la pandemia de coronavirus, llamó a los estadounidenses a confiar en las vacunas.

Dr. Fauci: "The speed did not compromise at all safety, nor did it compromise scientific integrity. It was a reflection of the extraordinary scientific advances in these types of vaccines which allowed us to do things in months that actually took years before." pic.twitter.com/Zt6HqKZZdI — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2020

“La velocidad del proceso no puso en peligro su seguridad, ni puso en peligro su integridad científica”, dijo este jueves en una rueda de prensa celebrada en Casa Blanca. Sus declaraciones ponen el foco en la presunta desconfianza que los anuncios de las farmacéuticas pudieron haber originado en la ciudadanía.

