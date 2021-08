Perro Rottweiler mata a bebé de 19 meses en Nueva York: ¿Que pasó?: [Foto]

En un trágico hecho ocurrido en la ciudad de Nueva York, que terminó con un bebé muerto, de apenas 19 meses de nacido, y en lo que parece será investigado como un acto de presunta negligencia por parte de la familia del menor, un perro acabó con la vida del infante.

Según información suministrada por la policía a ABC7, los padres del bebé dejaron al niño bajo el cuidado de sus dos hermanos mayores, de 9 y 11 años, cuando el perro de la familia, descrito como un Rottweiler, atacó al bebé, devorándolo a muerte.

El citado medio identificó al niño fallecido como Ryan Francis Foster, y agregó que el perro involucrado en el terrible incidente ya tenía historial de agresión.

El periódico El Diario NY, reveló por su parte que la policía del NYPD llegó hasta la casa del menor, ubicada en el condado de Brooklyn, y al llegar allí un grupo de uniformados se encontraron con la alarmante escena.

El niño presentaba un sangrado intenso y tenía mordeduras a la altura del cuello y también en un hombro.

Los paramédicos que atendieron la llamada de emergencia trasladaron al menos hasta un hospital cercano, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El citado medio aseguró que el incidente tuvo lugar la noche del martes en un edificio localizado en el 300 de la calle 17 East , en el vecindario conocido como Flatbush.





Además del menor, otra persona registró heridas por las mordeduras del perro, y fue llevado al Maimonides Hospital, de acuerdo con datos suministrados por el Departamento de Bomberos.

CBS New York aseguró que los niños estaban solos al momento de la tragedia, porque sus padres estaban trabajando, y agregaron que el padre está siendo interrogado, y podríá recibir cargos por poner en riesgo el bienestar de un menor.

En diálogo con el noticiero de televisión, una vecina aseguró escuchar los gritos de los niños más grandes pidiendo auxilio y diciendo que su hermanito se estaba muriendo.

NBC News mencionó por su parte que tras atacar al niño, el perro fue encerrado en un cuarto hasta que la policía llegó al lugar, y luego el animal fue entregado a la oficina de “Animal Care and Control”, donde está bajo su custodia.





Este no es el primer caso de ataques mortales de perros que se registra en Nueva York y en el área triestatal, pues en junio pasado, también en Brooklyn, un hombre discapacitado perdió la vida tras haber sido agredido por sus perros pitbull.

Asimismo, en la primavera se reportaron dos muertes de niños en incidentes con caninos en Nueva Jersey.