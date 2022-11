“Perro del infierno”: ¿Qué tan peligrosa es la nueva subvariante del COVID?

El virus del Covid-19 no se ha acabado. Las autoridades sanitarias han prendido las alarmas frente a un sublinaje de la variante Omicron. De acuerdo con un informe del diario ABC de España, para cerrar el año 2022 las subvariantes BQ.1 y BQ.1.1 de ómicron serán las responsables de aumentar el número de contagios, confirmó la ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, informó el medio de noticias.

Estos nuevos linajes, han sido denominados “Perro del infierno”, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que por cierto no designó la enfermedad con este nombre, explicó que estas cepas son variaciones descendientes de la BA.5, que a su vez es variante de la ómicron, informó el medio El Espectador.

“En este momento no hay datos epidemiológicos que sugieran un aumento en la gravedad de la enfermedad. Queda por establecer el impacto de los cambios inmunológicos observados en el escape de la vacuna”, aclaró la autoridad sanitaria en un comunicado, según Semana.

Es de señalar, que a un corte del mes de octubre, un reporte señala que en los Estados Unidos, cerca de un 12% de las infecciones del momento se deben a esta nueva mutación.

De acuerdo con El Tiempo, se piensa que la BQ.1 podría ser una mezcla de varias variantes, y para contener esto, Estados Unidos está analizando si los refuerzos de las vacunas de las farmacéuticas de Pfizer y Moderna podrían mejorar la protección de la población.

“La noticia algo alentadora es que es un sublinaje BA.5, por lo que es casi seguro que habrá una protección cruzada que puedas impulsar”, expresó Anthony S. Fauci, asesor médico del país norteamericano, para medios locales, en declaraciones citadas por El Tiempo.

Dicen los Centros para el Control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos – CDC, que en el seguimiento a la BQ1, pudieron establecer un comportamiento muy similar de las variantes del Sars-cov-2 hasta ahora conocidas. La sintomatología sigue siendo la misma: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor articular, perdida del gusto y olfato, dolor de garganta, náuseas, congestión nasal, entre otros síntomas.

“Hasta ahora, no parecen producir una enfermedad más grave, aunque es temprano. No hay nada distintivo en sus síntomas que te diga que tienes una variante sobre otra”, afirmó William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas, para el medio ABC Noticias.

Cerberus o perro del infierno

‘Perro del infierno’ o Cerberus, alude al can del dios Hades en la mitología griega, la misión del diabólico animal era guardar las puertas del infierno, situadas al final del trayecto por la laguna Estigia en la barca de Caronte. Desde hace nueve años, Cerberus y Estigia también prestan su nombre a dos lunas de Plutón, las últimas descubiertas hasta la fecha en el planeta enano de nuestro Sistema Solar.

En referencia a esta denominación de la variante de ómicron, el médico internista Miguel Marcos, hace énfasis en que no hay que asustarse por el nombre “perro del infierno”, que esto no hace referencia a la peligrosidad del virus, si no que como se dijo anteriormente el Covid-19 , presenta muchas mutaciones, y el Can Cerbero o Cancerbero, el perro del dios Hades, es un monstruo que ejemplifica bien este virus: un monstruo de tres cabezas o de cincuenta, según la cultura griega, informó Semana.

De hecho, otras subvariantes han recibido apodos como Basilisco, una serpiente de la mitología griega cargada de veneno letal, Cetus la constelación con forma ser marino o Grifo, otra criatura mitológica, con cuerpo de águila gigante, pico afilado y garras fuertes, según El Tiempo.

“Si alguien escucha que la nueva variante de Covid-19 es el “perro del infierno” (en rigor, Cancerbero), no es más que le están echando imaginación con nombres propios a las variantes de ómicron. Pero no lleva ese nombre porque sea infernalmente peligrosa. NO lleva ese nombre porque sea infernalmente peligrosa”, puntualizó el doctor.

“Las catástrofes absolutas, como la onda causada por la variante delta que sufrió la India con casi un cuarto de millón de muertos estimados, ahora mismo son MUY improbables gracias a la vacunación”, añadió en su cuenta de Twitter.

¿Cómo se contagia el “perro del infierno”?

Covid: a las variantes BQ.1 y BQ.1.1 les han llamado “Tifón” y “Cancerbero” ( o “perro del infierno”).

Covid: a las variantes BQ.1 y BQ.1.1 les han llamado "Tifón" y "Cancerbero" ( o "perro del infierno").

A pesar de su terrible nombre, están permitiendo un aterrizaje tranquilo de la pandemia en Europa y, hasta ahora, en América, en la medida que sustituyen a la dominante BA.5.

Al ser una de las variantes más transmisibles, puede contagiarse si te expones a lugares cerrados con alto aforo de personas y a pesar de que representa un índice de mortalidad mucho más bajo que las otras variantes, presenta algo que se llama escape inmunológico lo que ocasiona que a pesar de que contrajiste esta variante y te curaste, el tiempo de inmunidad no supera las tres semanas por lo que puede ser que te vuelvas a contagiar con más facilidad, según informa MARCA.

¿Qué peligro representa el “perro del infierno”?

De acuerdo con el portal Gestión, que el peligro del “perro del infierno” es su rápida capacidad de propagación y que sería la causante de una nueva ola tanto en Europa como en América del Norte. “Tiene rápida capacidad de propagación”.

De acuerdo con el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, su prevalencia y ritmo superarán el 50% de los contagios en menos de un mes.

Sus mutaciones tienen un grado de evasión inmunológica enorme, pero no reviste casos de mayor gravedad.

Existe una probabilidad bastante alta de que fuese un 10% más contagiosa, de acuerdo con Cornelius Roemer, investigador de la Universidad de Basilea, informó Gestión.

