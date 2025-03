Periodista publica los mensajes que detalla los planes de ataque militar estadounidense en Yemen

Después de que la Casa Blanca aseguró que no se habló de planes de guerra dentro de los mensajes que recibió por error un periodista de The Atlantic; este publicó toda la transcripción de los mensajes de un chat grupal.

The Atlantic publicó este miércoles una transcripción de mensajes de texto que muestra que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, detalló los planes de ataque militar estadounidense en Yemen en un chat grupal de Signal que por error, incluyó al editor jefe de la revista, Jeffrey Goldberg.

En un artículo titulado “Aquí están los planes de ataque que los asesores de Trump compartieron en Signal”, Goldberg citó textos en los que Hegseth especificaba los tipos de aeronaves militares estadounidenses y el momento de los recientes ataques aéreos contra las milicias hutíes en Yemen. Los textos no incluían información sobre objetivos específicos.

Los mensajes dicen dicen lo siguiente:

“12:15et: LANZAMIENTO de F-18 (paquete de primer ataque)”, dice uno de los textos, refiriéndose a un tipo de avión militar. “13:45: Comienza la ventana de primer ataque del F-18 ‘basada en disparadores’ (el terrorista objetivo se encuentra en su ubicación conocida, por lo que DEBERÍA LLEGAR A TIEMPO). También, lanzamiento de drones de ataque (MQ-9)”.

BREAKING NEWS: @TheAtlantic just released the full Signal chain. Here is a portion of those messages that includes classified information: pic.twitter.com/6KcQw8OqNZ

— Bryan Paz-Hernandez (@BryanPH_NY) March 26, 2025