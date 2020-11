Segundo estímulo: Pelosi pide intensificar negociaciones ante el aumento de casos COVID-19

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está pidiendo una vez más a los republicanos que negocien una medida de alivio por el coronavirus a medida que aumentan los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones en los EE.UU.

En octubre, The Washington Post anunció que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, actuando en nombre de la Casa Blanca, propuso un proyecto de ley de ayuda económica de $1.8 billones, que Pelosi rechazó debido al lenguaje que, según dijo, cambió el proyecto de ley en un “fondo para sobornos” para la administración de Trump.

Dado que el presidente Trump se niega a conceder la elección y se espera que el presidente electo Biden se mude a la Casa Blanca en enero, McConnell es ahora el principal negociador de los republicanos. Se espera que McConnell apoye un “proyecto de ley delgado” que Forbes y Politico han informado que incluye suplementos de desempleo semanales de $300, $105 mil millones para escuelas, sin ayuda para gobiernos estatales y locales y sin cheques de estímulo adicionales.

Pelosi mantiene su Ley HEROES, aunque su costo ha aumentado de $2.2 billones a $2.4 billones. Pelosi y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, han dicho que el número más alto es el punto de partida para cualquier negociación en el futuro, según el Chicago Tribune.

Speaker NANCY PELOSI said her quest for a lame-duck Covid relief bill “is a red alert.” The latest in Playbook PM: https://t.co/IMiQyFaHuO

Bloomberg News informó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se está acercando a los republicanos para continuar las negociaciones sobre un segundo estímulo.

Al describir el aumento en los casos de coronavirus como una “alerta roja”, Pelosi dijo que la sesión del Congreso es un momento crucial para aprobar una nueva medida de alivio del coronavirus. “Nuestro enfoque en [este paralisis] sigue siendo el alivio de COVID; esta es una alerta roja”, dijo Pelosi en una conferencia de prensa el viernes, informó Bloomberg News. “Insto a los republicanos a reconocer la crisis y venir a la mesa para trabajar en el alivio de Covid”.

Pelosi también le dijo a un reportero de CNN que se atribuyó “el mérito de haber ganado la mayoría y mantener la Cámara” y no cree que perder escaños durante las elecciones de 2020 haya afectado su posición negociadora, informó Politico.

Horrifying: New single-day all time high 144k US cases of #COVID19. All time high 65.4k COVID patients hospitalized. And >1500 deaths in single day, highest since May. Death lag is ~3 weeks. December will be horrendous.

CHOOSE WISELY: Do we want 406x the cases in 60 days? pic.twitter.com/TV51wy7bW6

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 12, 2020