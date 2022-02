Lori Vallow, la madre que asesinó a sus hijos: ¿cómo ver la película gratis de Lifetime?

La película de Lifetime Doomsday Mom: The Lori Vallow Story se estrenó el 26 de junio de 2020.

Si no tiene cable o no tiene Lifetime, aquí hay algunas formas diferentes de ver Doomsday Mom ​​online:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

Puede ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 60 canales de televisión en Philo TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en Philo, puede ver Doomsday Mom: The Lori Vallow Story en vivo en la aplicación Philo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast (compatible en dispositivos móviles con Android), cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirarlo en su PC en el sitio web de Philo.

Si no lo puede ver en vivo, Philo le permite ver programas de DVR hasta 30 días después. E incluso si te olvidas de DVR, Philo también viene con una función de rebobinado de 72 horas, que te permite ver la mayoría de los programas si se han emitido en los últimos tres días.

Puede ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 30 canales de TV más a través del paquete "Sling Orange" o "Sling Blue" de Sling TV.

Una vez registrado en Sling TV, puede ver Doomsday Mom: The Lori Vallow Story en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirarlo en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puedes ver una transmisión en vivo de Lifetime y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Doomsday Mom: The Lori Vallow Story ​​en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirarlo en su PC a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirarlo en vivo, FuboTV viene con espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su finalización, incluso si no los grabas.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: "Entertainment", "Choice", "Ultimate" y "Premier". La vida útil está incluida en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto de “vencimiento hoy” será de $0 al registrarse. Si miras en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Firestick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de 14 días

Una vez registrado en AT&T TV, puede ver Doomsday Mom: The Lori Vallow Story ​​en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. También puede mirarlo en su PC a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puedes mirarlo en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puedes ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver Janet Jackson en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Hulu.

Si no puede mirarlo en vivo, Hulu con Live TV viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de que se transmitan) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”), lo que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente los comerciales).

¿Cuál es el argumento de Doomsday Mom: The Lori Vallow Story?





Protagonizada por Lauren Lee Smith en el papel principal, Doomsday Mom: The Lori Vallow Story cuenta la historia de Vallow, quien “pasó tristemente a estar en el foco mediático cuando sus hijos, JJ y Tylee, fueron reportados como desaparecidos de su casa en Idaho en el otoño de 2019”, según el comunicado de prensa de Lifetime.

Continúa:

Cuando los investigadores se enteraron de la participación de Lori y su esposo Chad Daybell (Marc Blucas) en un programa que preparaba a la humanidad para una supuesta apocalipsis, se reveló un rastro de misterio que abarcaba cinco estados y numerosas muertes cuestionables, antes de que se encontraran los cuerpos de JJ y Tylee en el patio trasero de la casa de Chad en junio de 2020. Linda Purl y Patrick Duffy también aparecen en la película.

En una entrevista con la revista Starry Constellation, Smith dijo que no estaba tan familiarizada con el caso de la vida real antes de su papel y que fue un verdadero shock para ella saber lo que había sucedido.

“Creo que lo que más me sorprendió fue descubrir la historia en general y descubrir exactamente quién es esta mujer y qué había sucedido”, dijo Smith.

Su coprotagonista, Blucas, dijo que él se enteró cuando sucedió, pero aún así investigó el caso y quedó impresionado por las diferencias entre Vallow y Daybell.

“En su rostro, vi remordimiento y en el de ella, no”, dijo Blucas, y agregó que fue difícil tanto para él como para Smith ponerse en el papel.

“La realidad es llamé a Lauren de inmediato y le dije: ‘¿Cómo pudieron matar a sus hijos y luego irse a Hawai como si nada hubiera pasado?'”, dijo Blucas.

Smith agregó: “Es inimaginable para mí cómo alguien puede pasar de ser criado en una familia amorosa a convertirse en esta persona que hacía estas cosas absolutamente atroces. (…) Soy madre, así que trato de encontrar esos momentos en los que puedes ver su amor por JJ y por Tylee. Pero, sí, no fue la parte más fácil de este trabajo”.

Doomsday Mom: The Lori Vallow Story se estrenó el sábado 26 de junio en Lifetime.