¿Por qué este 7 de diciembre las banderas ondearán a media asta en EE.UU.?

¿Por qué las banderas de los Estados Unidos ondean a media asta hoy, 7 de diciembre de 2020? Las banderas estadounidenses ondearán a media asta en los edificios gubernamentales de todo el país hasta la puesta del sol hoy, 7 de diciembre, en honor al Día Nacional del Recuerdo de Pearl Harbor. Esto es lo que necesita saber sobre por qué las banderas que ondean hoy a media asta.

Las banderas ondean a media asta hoy en memoria del Día de Pearl Harbor 2020.

El presidente Donald Trump firmó una proclamación para hoy en recuerdo de Pearl Harbor. Léalo completamente a continuación:

Además del Día de Pearl Harbor, algunos estados también pueden tener una proclamación individual para honrar a aquellos que ya no están con nosotros.

Arkansas: Las banderas ondean a media asta en las instalaciones estatales hasta el 8 de diciembre, el día del entierro del sargento de policía de North Little Rock. J.L. “Buck” Dancy. Murió en el cumplimiento del deber a la edad de 62 años el 2 de diciembre debido a complicaciones del COVID-19.

Funeral arrangements have been made for North Little Rock police Sgt. J.L. “Buck” Dancy after his death from COVID-19 complications. https://t.co/J0htg0WaC0 #arnews pic.twitter.com/Rtq6blZZ07

— KATV News (@KATVNews) December 7, 2020