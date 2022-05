Payton Gendron: Sospechoso del tiroteo en Buffalo, Nueva York que dejó 10 muertos

Payton Gendron es el sospechoso acusado de matar al menos a 10 personas en una tienda de comestibles Tops Friendly Market en Buffalo, Nueva York, el sábado 14 de mayo de 2022. Gendron fue detenido en el lugar, dijo la policía de Buffalo. Otras tres personas resultaron heridos. Gendron enfrenta cargos de asesinato en primer grado en un tribunal estatal de Nueva York y también podría enfrentar cargos federales, incluidos delitos de odio, dijeron las autoridades.

Un manifiesto racista y antisemita y una transmisión en vivo de Twitch se atribuyeron en línea al atacante, pero las autoridades no han verificado esas cuentas. Surgió un video gráfico que muestra cuerpos tirados en el estacionamiento mientras los agentes de la ley detienen al sospechoso. Gendron es de Conklin, Nueva York. Dijo en el manifiesto que es un estudiante universitario de 18 años y un supremacista blanco que se describe a sí mismo.

Conklin se encuentra a más de 200 millas al sureste de Buffalo, en la región del Nivel Sur de Nueva York. Gendron incluyó su nombre en el manifiesto y The Associated Press confirmó su identidad con fuentes policiales. Se espera que Gendron comparezca ante el tribunal el sábado por la noche para su lectura de cargos, dijeron las autoridades. Los nombres de las víctimas aún no han sido revelados.

El manifiesto, que habla sobre la teoría del gran reemplazo blanco o de extrema derecha extremista e incluye memes y bromas de 4chan de extrema derecha, es similar a los escritos por tiradores que atacaron una mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda, la sinagoga Tree of Life en Pensilvania y un Walmart en El Paso, Texas, en los últimos años, dice el profesor de Yale Jason Stanley.

Yet another mass killing motivated explicitly by white replacement theory, this time in Buffalo, NY. This follows upon many previous ones – from Anders Breivik in 2011 in Norway, the Christchurch mass murder of 50+, Tree of Life slaughter, El Paso murder of 22, etc. — Jason Stanley (@jasonintrator) May 14, 2022

Según Buffalo News, el sospechoso asesinó a 10 personas y otras tres resultaron heridas, dos de gravedad. “Es como entrar en una película de terror, pero todo es real. Es como Armageddon”, dijo una fuente policial al periódico. “Es tan abrumador”.

Según las autoridades, 11 de las 13 víctimas que recibieron disparos eran negros y dos blancos. Las víctimas incluyen cuatro empleados de la tienda. El alcalde de Buffalo, Byron Brown, dijo en una conferencia de prensa: “Buffalo es conocida como la ciudad de los buenos vecinos a nivel nacional e internacional. Esta es una comunidad donde las personas se aman. El tirador no era de esta comunidad. De hecho, el tirador viajó horas desde fuera de esta comunidad para perpetrar este crimen contra la gente de Buffalo.

Brown agregó: “Un día en el que la gente disfrutaba del sol, disfrutaba de la familia, disfrutaba de los amigos, todo tipo de actividades felices. Gente en un supermercado, haciendo compras y lloviendo balas sobre ellos. Las vidas de las personas se apagan en un instante sin ninguna razón”.

Esto es lo que necesita saber sobre Payton Gendron y el tiroteo masivo de Buffalo:

1. Gendron es acusado de usar equipo militar y llevar un rifle a la tienda; un oficial de policía retirado está entre los muertos

NBC New York informó que el pistolero portaba “un rifle y vestía equipo de estilo militar o un tipo de chaleco antibalas”.

The Buffalo News informó que el sospechoso estaba “vestido con chaleco antibalas y armado con un rifle de alto poder”.

El periódico informó que una de las víctimas es “un oficial de policía de Buffalo recientemente retirado que trabajaba en la seguridad de la tienda”. Según el diario, la mitad de los cuerpos fueron descubiertos en el estacionamiento de la tienda.

El testigo Shonnell Harris, empleado de la tienda, le dijo a Buffalo News que el tirador era “un hombre blanco vestido de camuflaje”.

“Parecía que estaba en el ejército”, dijo, explicando que escuchó hasta 70 disparos.

2. Surgió un video gráfico que muestra a Gendron bajo custodia, cuerpos en el suelo y otro lo muestra conduciendo hacia la tienda

Surgió un video inquietante (ver arriba) que puede mostrar al sospechoso conduciendo hacia la tienda Tops.

Heavy no está incrustando el video porque es muy gráfico. El video gráfico mostraba a un posible sospechoso siendo detenido por agentes de la ley.

El comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, dijo en una conferencia de prensa que el tiroteo ocurrió alrededor de las 2:30 p.m. en sábado. Gramaglia dijo que el sospechoso condujo hasta Buffalo y en el mercado de Tops salió de su vehículo y estaba “fuertemente armado”. Gramaglia agregó: “Tenía equipo táctico, tenía puesto un casco táctico. Tenía una cámara que transmitía en vivo lo que estaba haciendo. El individuo salió de su automóvil y se enfrentó a cuatro personas. Le disparó a cuatro personas en el estacionamiento”. Tres de esas víctimas iniciales murieron y una cuarta sobrevivió y estaba siendo tratada en un hospital local.

Play

WATCH: Buffalo police hold news conference following mass shooting Buffalo police hold a news conference following a mass shooting at a grocery store on May 14 that left several people dead. Subscribe to The Washington Post on YouTube: wapo.st/2QOdcqK Follow us: Twitter: twitter.com/washingtonpost Instagram: instagram.com/washingtonpost/ Facebook: facebook.com/washingtonpost/ 2022-05-14T22:24:35Z

El comisionado de policía dijo que el sospechoso entró. “Una de las personas dentro de la tienda es un guardia de seguridad, un querido guardia de seguridad, que es un oficial de policía retirado de Buffalo, un héroe a nuestros ojos, se enfrentó al sospechoso, disparó múltiples tiros, golpeó al sospechoso, pero porque tenía una armadura pesada. Enchapando, esa bala no tenía ronda “. El sospechoso luego mató al guardia de seguridad, dijo la policía.

Gramaglia dijo que después de dispararle al oficial retirado, el sospechoso continuó a través de la tienda y la policía lo detuvo en el frente de la tienda. Según Gramaglia, el sospechoso se puso el arma en el cuello, pero los oficiales de patrulla pudieron convencer al sospechoso para que soltara el arma. Se rindió después de quitarse parte de su equipo, dijo la policía.

3. El Manifiesto Racista critica la “inmigración masiva” y describe al autor como “el único perpetrador del reciente intento de tiroteo masivo”

El manifiesto se fija en la inmigración masiva.

“La inmigración masiva y las mayores tasas de fertilidad de los propios inmigrantes están provocando este aumento de población. Estamos experimentando una invasión a un nivel nunca antes visto en la historia”, dice. “Millones de personas cruzan nuestras fronteras, legalmente. Invitados por el estado y las entidades corporativas para reemplazar a las personas blancas que no lograron reproducirse, no lograron crear la mano de obra barata, no lograron crear nuevos consumidores y la base impositiva que las corporaciones y los estados necesitan para prosperar”.

Continúa: “Esta crisis de inmigración masiva y fertilidad de sub-reemplazo es un asalto al pueblo europeo que, si no se combate, en última instancia resultará en el reemplazo racial y cultural completo del pueblo europeo”.

El manifiesto, que se refiere al “genocidio blanco”, contiene un nombre y dice que el autor tiene “18 años al momento de escribir esto. Soy el único autor del reciente intento de tiroteo masivo. Viví en Southern Tier, Nueva York toda mi vida con mis padres y 2 hermanos. Creo que soy étnicamente blanco ya que las nacionalidades de mis padres son del noroeste de Europa e Italia. Me gradué de la escuela secundaria con un diploma de regente con designación avanzada y actualmente estoy inscrito en SUNY Broome con una especialización en Ciencias de la Ingeniería”.

Continúa: “Me encantaría continuar con esto, pero hay problemas más grandes que me preocupan más. No soy un guerrero, ni he estado inscrito en ningún entrenamiento militar o táctico, así que disculpe cualquier error que cometa durante mi ataque. Nunca me diagnosticaron una discapacidad o trastorno mental, y creo que estoy perfectamente cuerdo”.

Afirmó ser un tipo de personalidad “INTJ” e incluyó fotos de un tirador activo falso que a menudo circula en línea después de los tiroteos masivos. El manifiesto contiene muchas páginas de memes y gráficos antijudíos.

El manifiesto dice:

¿Por qué decidiste llevar a cabo el ataque? Para mostrar a los reemplazantes que mientras viva el hombre blanco, nuestra tierra nunca será de ellos y nunca estarán a salvo de nosotros. Reducir directamente las tasas de inmigración a tierras europeas intimidando y eliminando físicamente a los propios reemplazantes. Intimidar a los reemplazantes que ya viven en nuestras tierras para que emigren de regreso a sus países de origen. Para agitar a los enemigos políticos de mi pueblo a la acción, para hacer que extiendan demasiado su propia mano y experimenten la eventual e inevitable reacción negativa como resultado. Para incitar a la violencia, las represalias y una mayor división entre el pueblo europeo y los reemplazantes que actualmente ocupan suelo europeo… Para agregar impulso a las oscilaciones del péndulo de la historia, desestabilizando y polarizando aún más la sociedad occidental para eventualmente destruir la actual locura nihilista, hedonista e individualista que ha tomado el control del pensamiento occidental.

El tiroteo está siendo investigado como un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales, dijeron las autoridades federales. dijo el agente especial del FBI a cargo de la oficina de campo de Buffalo, Stephen Belongia. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Nueva York también está ayudando en la investigación junto con las autoridades estatales y locales.

El fiscal de distrito del condado de Erie, John Flynn, dijo en la conferencia de prensa: “Este individuo será acusado de asesinato en primer grado”. Llamó al tiroteo “despreciable”. Flynn agregó: “Ese cargo de asesinato en primer grado conlleva una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional”. Dijo que también se podrían presentar cargos adicionales en una fecha posterior.

4. Informes no confirmados dicen que el sospechoso transmitió el tiroteo en vivo en Twitch usando el nombre ‘Jimboboiii’

La página de Twitter Intel Point Alert tuiteó: “🇺🇸#URGENTE: ‘Tirador activo’ con varias personas en Tops Grocery en Buffalo, Nueva York”.

El sitio siguió con: “Se está llevando a cabo una gran respuesta de emergencia luego de informes confirmados de múltiples personas baleadas. No hay noticias sobre el sospechoso en este momento”.

Luego, la página compartió una captura de pantalla de una página de Twitch que mostraba un cuerpo junto a una caja registradora. “🇺🇸#PERTURBADOR: Pistolero transmitió en vivo disparos en Twitch bajo el nombre ‘jimboboiii'”, informó la página. La captura de pantalla es muy gráfica. La página de Twitch está caída, por lo que esta cuenta no se pudo confirmar de inmediato.

Twitch emitió un comunicado sobre la transmisión en vivo: “Estamos devastados al escuchar sobre el tiroteo que tuvo lugar esta tarde en Buffalo, Nueva York. Nuestros corazones están con la comunidad afectada por esta tragedia. Twitch tiene una política de tolerancia cero contra la violencia de cualquier tipo y trabaja rápidamente para responder a todos los incidentes.

Twitch agregó: “El usuario ha sido suspendido indefinidamente de nuestro servicio y estamos tomando todas las medidas apropiadas, incluida la supervisión de cualquier cuenta que retransmita este contenido”. La compañía de transmisión en vivo dijo que cualquier retransmisión también se eliminaría y esas cuentas serían prohibidas en el servicio”.

“Jimboboiii” también tiene un perfil de Steam, pero no hay mucho en él.

Otra página de Twitter escribió: “El tirador lo transmitió en vivo en twitch pero solo hubo 20 espectadores, el VOD se eliminó y no sé si alguien lo grabó”.

Una cuenta de Reddit ahora eliminada con el mismo nombre de usuario publicada en los últimos meses sobre la compra de municiones y chalecos antibalas. La cuenta fue eliminada después del tiroteo. Reddit no ha comentado si la cuenta pertenecía al sospechoso.

Una cuenta en un sitio web para compartir videos con el nombre de usuario “Jimboboiii” publicó con admiración sobre el tirador masivo de la mezquita de Christchurch hace dos meses. Después de que el usuario escribiera, “este video me ha conmovido, estaba indeciso ahora estoy comprometido con mi carrera”, la cuenta de “Jimmmboboiii” respondió: “No estás solo, amigo mío;)”.

En una publicación de Reddit, el usuario escribió hace dos años: “Siempre disparo con tapones para los oídos y orejeras, mi tinnitus se vuelve realmente notorio, pero es mucho mejor que la alternativa de no usar ear pro, disparar con earpro no”. No cambio mi tinnitus en absoluto.”

Apenas seis horas antes del tiroteo, la cuenta publicó en el subreddit de Reddit de munición: “Probé la variante de 5,56 × 45 y apestaba por completo. Literalmente podía sacar las balas del casquillo con los dedos”.

El sospechoso también posiblemente planeó su ataque en un servidor privado de Discord que luego compartió con conocidos solo unas horas antes del tiroteo, según el usuario de Twitter “@JoMiMi_h”, quien compartió una captura de pantalla de Discord justo después del tiroteo y antes de que se nombrara a Gendron. como sospechoso.

El usuario de Twitter escribió: “Uno de mis amigos en Discord conocía un poco al tipo; no se habían contactado durante meses hasta que recibió una invitación a un servidor”. Las capturas de pantalla muestran una lista de tareas pendientes con publicaciones que datan del 5 de marzo de 2022 al 12 de mayo de 2022 e incluyen tareas como limpiar su rifle AR-15, terminar su manifiesto, escribir una lista de despedida, probar su flujo de Twitch y, en su publicación final, pegando su cámara montada en el casco a su casco.

Aceptó y encontró esto”.

La madre del sospechoso escribió sobre su “visita a la universidad” en Facebook

Heavy no pudo encontrar de inmediato Facebook y otras páginas de redes sociales de Payton Gendron o fueron eliminadas antes o después del tiroteo. En 2020, la madre del sospechoso publicó fotos de Gendron en Facebook y escribió: “Es un momento loco para la visita a la universidad de Payton”. Ese mismo año, publicó más fotos de Gendron y escribió: “Y así tenemos a un chico de 17 años en la casa”.

Gendron también se ve en fotos en la página de Facebook de su padre. Tiene dos hermanos menores y nació y creció en Conklin, Nueva York, según las páginas de las redes sociales. Asistió a la escuela en el Distrito Escolar Central del Valle de Susquehanna. La familia de Gendron no ha comentado sobre el tiroteo y no quedó claro de inmediato si contrató a un abogado o si se le asignó uno que pudiera hablar en su nombre.

Las fotos incluidas por Gendron en el manifiesto que dicen ser de él son en realidad del comediante Sam Hyde. Los trolls en 4chan y en otros lugares a menudo publican fotos de Hyde después de tiroteos masivos y otros incidentes para engañar a las personas para que lo identifiquen como el sospechoso. The New York Times escribió sobre el fenómeno Hyde en 2017.

El alguacil del condado de Erie, John García, dijo en la conferencia de prensa: “Esto fue pura maldad. Fue un crimen de odio claramente motivado por motivos raciales por parte de alguien fuera de nuestra comunidad… que entró en nuestra comunidad para tratar de infligirnos el mal”. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, agregó en Twitter: “Voy de camino a Buffalo para ayudar con la respuesta al tiroteo de hoy. Mi corazón se rompe por las familias de las víctimas y por todos los afectados por este horrible y despreciable acto de violencia”.

Según Flynn, el fiscal local, el FBI, la ATF y la policía local y estatal cumplían órdenes de allanamiento en la casa de Gendron. No quedó claro de inmediato si vivía con su familia en Conklin o si vivía en otro lugar. Flynn dijo que no parece que las fuerzas del orden conocían a Gendron y no se cree que tuviera antecedentes penales. Dijo que en este punto parece que Gendron estaba trabajando solo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Brittanee Drexel: Detienen a Raymond Moody sospechoso de la desaparición de la joven