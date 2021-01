Cirujano plástico de Beverly Hills muere de COVID-19

El Dr. Payman Simoni, de 50 años de edad, era un cirujano plástico de Beverly Hills, que murió por complicaciones derivadas del coronavirus, informó TMZ.

Según el medio de noticias de celebridades, Simoni contrajo el virus del COVID-19 después de que un paciente tosiera en su cara durante un procedimiento médico. TMZ citó “fuentes familiares” que dijeron que el paciente no había sido examinado antes del procedimiento. Ella llamó a la oficina de Simoni días después para informarle que había dado positivo por el virus.

La experiencia y profesionalismo de Simoni era bastante conocida en todo el país. Apareció varias veces en el programa de entrevistas diurno The Doctors. El programa confirmó en su página de Facebook que Simoni había muerto tras contraer el virus del coronavirus.

El Dr. Simoni realizó un aumento de labios en la paciente en el mes de diciembre, según TMZ

Our hearts go out to the family and friends of Dr. Payman Simoni, who recently lost his life to COVID. Dr. Simoni was a… Publicado por The Doctors en Domingo, 10 de enero de 2021

Simoni contrajo COVID-19 después de realizar un procedimiento electivo en una paciente en el mes de diciembre. Según TMZ, la paciente llegó para realizarse un aumento en los labios; le revisaron la temperatura y llenó un cuestionario de salud, pero la oficina de Simoni no le exigió que se hiciera previamente una prueba de COVID-19.

Simoni usó una mascarilla durante todo el procedimiento. “Fuentes familiares” citadas por TMZ dijeron que el paciente tosió directamente en la cara de Simoni.

La paciente llamó unos días después para decirle que había contraído el virus del coronavirus y Simoni se aisló como medida de precaución. Según CBS Los Ángeles, Simoni fue examinado el día 6 de diciembre. Inicialmente se sintió bien, pero comenzó a tener problemas para respirar aproximadamente una semana después de dar positivo por el virus del COVID-19.

Los síntomas de Simoni se intensificaron y tuvo que se ingresado y utilizar un ventilador en el Centro Médico Cedars-Sinai mientras sus pulmones luchaban por funcionar por sí solos, informó TMZ. Los médicos lo pusieron en un coma inducido médicamente para retrasar el daño, pero sufrió una hemorragia cerebral el 8 de enero. Murió ese mismo día.

Los médicos confirmaron la muerte de Simoni en una publicación de Facebook. El programa publicó un tributo para Payman Simoni el día 10 de enero:

Nuestros corazones están con la familia y los amigos del Dr. Payman Simoni, quien recientemente perdió la vida a causa del COVID-19. El Dr. Simoni era un padre y esposo cariñoso, un talentoso cirujano plástico y otorrinolaringólogo y un querido amigo de nuestro programa. Por favor manténgalo a él y a su familia en sus oraciones.

Simoni había ejercido la medicina durante más de 20 años y se había especializado en cirugía plástica facial

Según su sitio web, Simoni era conocido como “uno de los cinco mejores cirujanos plásticos de Hollywood”. Simoni tenía licencia para ejercer la medicina en California desde al menos 2006, según la junta médica del estado. Su perfil incluía la “Cirugía facial, plástica y reconstructiva” como su principal especialidad.

Su segundo enfoque fue la otorrinolaringología, que es el área médica que se ocupa de las cirugías de cabeza y cuello. Simoni fue certificada por la Junta Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial y la Junta Estadounidense de Otorrinolaringología.

No-Surgery Facelift Using Human Glue?The Doctors welcome Maris, who says she wants a facelift but does not want to go under anesthesia. She meets with plastic surgeon Dr. Payman Simoni, who performs a facelift using biological human glue, which has a shorter recovery time. Subscribe to The Doctors: http://bit.ly/SubscribeTheDrs Like us on Facebook: http://bit.ly/FacebookTheDoctors Follow us on Twitter: http://bit.ly/TheDrsTwitter… 2019-04-08T07:13:52Z

El Dr. Simoni era un de los invitados más frecuente en el programa de entrevistas diurno The Doctors. En abril de 2019, apareció en el programa para discutir cómo usaba pegamento humano biológico durante los estiramientos faciales. Esa entrevista está incrustada arriba y también se puede ver aquí.

En su propio canal de YouTube, Simoni compartió videos en donde explicó los distintos procedimientos que realizó.

Simoni asistió a la universidad junto a esposa, quien trabaja como dentista en Beverly Hills

Simoni nació en Teherán, Irán, según su página de Facebook. Su perfil en el sitio web de la Junta Médica de California señaló que podía hablar farsi.

Simoni no especificó en su sitio web en qué año se mudó a los Estados Unidos. Pero una búsqueda de registros en línea asegura que obtuvo un número de seguro social en 1989.

Simoni vivió en la ciudad de Nueva York durante varios años cuando era estudiante. Simoni completó su licenciatura en la Universidad Yeshiva antes de obtener su título médico en la Facultad de Medicina Albert Einstein de Yeshiva en 1997. Su biografía en el sitio web agrega que completó su residencia en el Hospital Birmingham en Alabama.

Simoni asistió a la Universidad Yeshiva junto a la mujer que se convertiría en su esposa, Rashin Nouranifar. Según su página de Facebook, se graduó de Yeshiva en 1993 y obtuvo un título de la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York en 1997. Una búsqueda en la Junta Dental de California muestra que la esposa de Simoni es dentista licenciada en Beverly Hills.

Cuando Rashin Simoni anunció la muerte de su esposo en Facebook, lo describió como un “individuo notable, con logros incomparables. Tenía una mente brillante y un alma hermosa que conmovió a muchos”.

La ciudad de Beverly Hills ha permitido que continúen los procedimientos médicos desde abril

California se ha visto especialmente afectada por el virus del coronavirus en las últimas semanas. Según el New York Times, se estima que el condado de Los Ángeles estaba alcanzando un nivel en el que hasta el 10% de los residentes daban positivo.

Pero a pesar del aumento en el número de casos, se ha permitido que prosigan las cirugías cosméticas y estéticas. La ciudad de Beverly Hills suspendió temporalmente todos los procedimientos médicos, dentales y quirúrgicos a mediados de marzo. Pero a finales de abril, la ciudad cambió de rumbo y decidió cumplir con las pautas estatales y del condado. Según un comunicado de prensa emitido el 28 de abril de 2020, se alentó a los médicos a suspender los procedimientos electivos, pero no se les exigió que lo hicieran.

Pero el 5 de enero, el gobernador Gavin Newsom emitió una nueva orden de salud que requeriría que se retrasaran ciertas cirugías si “la disponibilidad de la UCI para ese condado era del 10% o menos”. Como informó KCRA-TV, este cambio se implementó para garantizar que haya suficientes camas de hospital para los pacientes que requieren atención de emergencia.

