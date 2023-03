Paulina Vega: la otra mujer a la que Trump atacó y lo puso en su sitio

El nombre del expresidente Donald Trump está por estos días de boca en boca, luego de que el jueves un Gran jurado de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, votara para acusarlo de cargos criminales.

El caso que se le endilga al exmandatario tiene que ver con la actriz porno Stormy Daniels, a quien presuntamente le pagó una gruesa suma de dinero para que no revelara públicamente que sostuvo relaciones sexuales con él en el pasado.

Y tras rodar como pólvora la noticia, que reseñó ABC News, donde la modelo de 44 años presuntamente recibió de Trump $130.000 dólares para mantenerse callada, otros medios recuerdan que Stormy no ha sido la única mujer que ha señalado al republicano de malos comportamientos.

Y es que a la larga lista de ofensas y tratos irrespetuosos que Trump ha dado a mujeres (cabe destacar a Stormy Daniels la llama estafadora), se suma la ex Miss Universo Paulina Vega, coronada enero del 2015, en Doral, cerca de Miami, Florida, estado en el que vive el político.

El penoso episodio ocurrió en el verano, cuando Trump anunció su aspiración presidencial, con un discurso lleno de xenofobia contra los inmigrantes latinos, donde dijo que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos eran “criminales”, “traficantes de droga” y “violadores”, con la salvedad de que solo algunos eran buenas personas.

Las ofensas del magnate molestaron a Paulina Vega, quien a pesar de ser empleada de la organización Miss Universe, presidida por Trump, salió a reclamarle y lo puso en su sitio, hecho que el expresidente no soportó y trató de humillarla públicamente pidiéndole que renunciara y llamándola hipócrita.

“(Trump) se refirió a mí como una persona hipócrita, pero sencillamente estoy en desacuerdo con él. Él tiene todo el derecho de opinar lo que quiera, pero no lo comparto”, dijo la ex Miss Universo en entrevista con el show Al Rojo Vivo.

“Más que quedarme por una corona, era mantener el trabajo, seguir con el contrato que yo firmé… él está ocupado con su campaña política. Siempre ha sido una persona muy polémica, y yo estoy en una situación totalmente distinta… el Miss Universo siempre ha trabajado independientemente”, agregó en aquel momento la colombiana. “Yo quise alzar la voz por esas personas que trabajan honestamente en Estados Unidos”.

La reina barranquillera sin embargo dijo que aunque tiene claro que Trump es arrogante y soberbio, no lo “detesta”.

“Igual la relación siempre ha sido estrictamente de trabajo. Nos vimos dos o tres veces, y creo que ahora lo veré poco”, concluyó en ese momento la valiente colombiana, quien con solo 22 abriles lo puso en su sitio.

