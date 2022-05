Paulina Rubio detiene un show y acusa a un guardia de tocarla – Video

La cantante mexicana Paulina Rubio detuvo un show de manera abrupta y acusó, frente al público presente, a un guardia de seguridad por haberla tocado indebidamente.

#PaulinaRubio no dudó en alzar la voz y evidenciar al ‘sujeto mano larga’ 😡🎥https://t.co/anSkh2qXg1 — ElSofa (@ElSofa_Mx) May 22, 2022

El hecho se produjo en Phoenix, Arizona, ciudad donde se encuentra en estos momentos la gira “Perrísimas”, que “La chica de oro” lleva adelante con Alejandra Guzmán.

Este fin de semana, Paulina Rubio salió al escenario para cantar la canción “Nena” a dúo con Miguel Bossé. Todo iba bien hasta que la mexicana hizo cortar la música abruptamente. Anunció a su público que tomaba esa drástica determinación por haber sido tocada por uno de los guardias de seguridad.

Paulina Rubio para concierto en Phoenix, Arizona porque un guardia de seguridad la tocó 😱😱 pic.twitter.com/spdyIxtv4i — Vaya Vaya (@vayavayatv) May 22, 2022

“Paren la música, paren la música”, se puso firme Paulina Rubio. Acto seguido, acusó al empleado: “Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad. No es mi novio”.

El hecho quedó grabado

El episodio en el que Paulina Rubio acusa a un guardia de seguridad por haberla tocado quedó grabado por los cientos de teléfonos móviles que había en el show de Phoenix, Arizona.

Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales, que rápidamente se llenaron de comentarios sobre lo sucedido. La mayoría de las voces que comentaron el episodio se solidarizaron con la cantante. Hubo otros que la repudiaron por acusar sin pruebas y ejercer abuso de autoridad contra el empleado de seguridad.

Desde el entorno de Rubio, tampoco sus productores, confirmaron si van a iniciar acciones legales contra el guardia de seguridad que presuntamente tocó de manera indebida a la cantante.

Una gira muy comentada

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán llevan adelante la gira “Perrísimas”, que se paseará por un total de 20 ciudades de los Estados Unidos, a pesar de la histórica rivalidad que caracteriza la relación de las cantantes mexicanas.

[ESPECTÁCULOS] Durante su gira “Perrísimas” Paulina Rubio dio de que hablar cuando paró abruptamente uno de sus conciertos en Phoenix, Arizona, para evidenciar que uno de los elementos de seguridad que se encontraban en el lugar la había tocado indebidamente. pic.twitter.com/ObxlnuKvit — PY NETWORK (@py_network) May 23, 2022

En la previa de los shows, la prensa de espectáculos y los fans se preguntaban acerca de la posibilidad de rispideces arriba del escenario.

“Nos detonamos nada más vernos, tenemos mucha fuerza y nos compenetramos”, llevó tranquilidad Paulina Rubio en la rueda de prensa de presentación del tour.

Cabe recordar que Rubio y Guzmán fueron vinculadas a un triángulo amoroso que, según dicen los especialistas, trascendió al campo artístico. Guzmán fue pareja del actor Erik Rubin, quien más tarde mantendría un romance con Paulina Rubio.

Dicen los entendidos que el tema de Alejandra Guzmán “Hey güera” es una aviso para Paulina Rubio, quien a su vez habría respondido con la canción “Mío”, en alusión al ya mencionado Erik Rubin.

LEER MÁS: Colorado: Mujer gana demanda a hospital que quería cobrarle fortunas por dos cirugías

Sigue a AhoraMismo en Instagram