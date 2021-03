Detenido Paul Murray hombre armado cerca a la residencia de Kamala Harris

El Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de la ciudad de Washington, arrestaron frente a la residencia oficial de la Vicepresidenta Kamala Harris a un hombre oriundo del estado de Texas, quien merodeaba por las afueras de su domicilio, portando armas y municiones dentro de su automóvil.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de la ciudad capital del país americano, dijo que los agentes respondieron al llamado “aproximadamente a las 12:12 pm, en la cuadra 3400 de Massachusetts Avenue, NW” en referencia a una persona sospechosa según un boletín de inteligencia que se originó en Texas”. El sospechoso fue detenido por el Servicio Secreto de EE.UU, informó CNN.

El hombre sospechoso, retenido por las autoridades estadounidenses responde al nombre de Paul Murray, un adulto de 31 años de edad, de San Antonio, de quien el informe policial presenta cargos por estar en posesión de un “rifle semiautomático AR-15, 113 cartuchos de munición no registrados y cinco cargadores de 30 cartuchos”.

El detenido, identificado como Paul Murray, de 31 años, tenía un rifle semiautomático AR-15, 113 rondas de municiones no registradas y cinco cargadores de 30 rondas en su vehículo.

Así mismo, se logró establecer que no es la primera vez que esta persona es retenida por la policía, ya que ha sido acusado de varios cargos: portar un arma peligrosa, portar un rifle o escopeta fuera de un negocio, posesión de munición no registrada y posesión de un dispositivo de alimentación de munición de gran capacidad. Según informe de CNN.

En anotación, el Servicio Secreto de Estados Unidos le dijo a CNN en un comunicado que los agentes de la División Uniformada detuvieron al hombre antes de que la Policía Metropolitana llegara al lugar.

Por su parte un portavoz oficial, señaló que la vicepresidenta y su círculo familiar no se hallaban dentro de su casa, ni en las inmediaciones en el momento de la aprehensión del sujeto sospechoso, y que de hecho la vicepresidenta Kamala Harris se encontraba en la residencia oficial de la Casa Blanca, Blair House.

¿Qué se sabe sobre el sospechoso Paul Murray?

Según Associated Press, Paul Murray, de 31 años fue arrestado por la policía cuando fue visto cerca de la casa del Observatorio Naval, residencia del vicepresidente. Kamala Harris y su familia no estaban en la casa en ese momento.

La mayoría de las conexiones de Murry están vinculadas al área del condado de Brazos. Además, el hombre vivió en el North West Side en algún momento de su vida.

El medio de comunicación local KBTX informó que Murray estaba inscrito como estudiante de posgrado en Texas A&M. Los funcionarios de la universidad dijeron al medio citado que no está inscrito para este semestre.

Por su parte, la cadena CNBC informó que el Ejército de los EE. UU., confirmó que Murray sirvió desde marzo del año 2010 hasta abril de 2014 como piloto de drones no tripulados.

Por último, el pasado 3 de marzo, el Departamento de Policía de College Station publicó un Boletín de Inteligencia sobre Paul Murray luego de que el Departamento del Sheriff del Condado de Brazos realizara un control. Murray afirmó a los funcionarios que no quería lastimarse a sí mismo, pero que “podía lastimar a otra persona”, si esta acción estaba justificado, según My San Antonio.

Amenazas anteriores

Ya la sucesora al cargo de presidente, había sufrido amenazas anteriores en contra de su vida. En enero pasado, se dio a conocer que Louis Capriotti, de 45 años de edad, con residencia en Chicago Heights, había emitido amenazas en contra de la funcionaria, al igual que hacia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El 29 de diciembre esta persona dejó un mensaje en el teléfono de un congresista de Nueva Jersey en el que anunciaba “Vamos a rodear la maldita Casa Blanca y a matar a cualquier demócrata que se atreva a pisar el pasto”.

También dijo, según fue revelado en un comunicado de la Fiscalía, que “quienes piensen que Joe Biden va a jurar sobre la Biblia y dirigirse a la Casa Blanca el 20 de enero están muy equivocados”.

Así mismo, el magistrado Gabriel fuentes, dijo en la audiencia que Capriotti tiene antecedentes de insultos y amenazas “muy específicas” a miembros del Congreso desde el año 2014, y ahora lo hizo contra al presidente y la vicepresidenta electos. Informó en su momento Latinus.

Igualmente en el mes de octubre del año pasado, se dio a conocer que un hombre de Maryland fue acusado de amenazar con matar para ese entonces al candidato presidencial demócrata, Joe Biden, y a su compañera de fórmula, la senadora de California Kamala Harris, dijo el Departamento de Justicia.

James Dale Reed, de 42 años de edad, fue acusado de hacer las amenazas en una carta que dejó el 4 de octubre en la puerta de una residencia en Frederick, Maryland, donde sus habitantes tenían carteles en apoyo a Biden y Harris en su patio, según una denuncia penal federal publicada.

“Esta es una advertencia para cualquiera que lea esta carta, si es partidario de Biden/Harris, será un objetivo”, decía la carta, según el Departamento de Justicia. “Tenemos una lista de hogares y direcciones según sus carteles de elección. Nosotros somos los que tenemos esas armas aterradoras, somos los protagonistas de las pesadillas aterradoras de sus hijos”.

La carta decía además que Joe Biden y Kamala Harris serían atacados y ejecutados, según la denuncia, publicada por La Vanguardia.

El discurso de la vicepresidente ante la ONU

Es de anotar que esta alarma de ataque en contra de la vicepresidenta sucede justo después de que en el día martes de la presente semana, la funcionaria emitiera su discurso ante las Naciones Unidas sobre “el estatus de las mujeres es el estatus de la democracia”.

En esta exposición, Kamala Harris abordó la situación actual de las mujeres, destacando el progreso que han logrado en la representación de los estadounidenses en cargos electos, el cuidado de las finanzas de las familias y las carreras en el ejército, al igual que describió las formas en que las mujeres han sufrido de manera específica durante la pandemia de coronavirus.

“Cuando las mujeres enfrentan obstáculos para obtener una atención médica de calidad, cuando las mujeres enfrentan inseguridad alimentaria, cuando las mujeres tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y por lo tanto de verse afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático, más vulnerables a la violencia de género y por tanto afectadas de manera desproporcionada por los conflictos, bueno, es más difícil para las mujeres participar plenamente en la toma de decisiones, lo que, por supuesto, a su vez hace que sea mucho más difícil que las democracias prosperen”, dijo Harris.

