Pau Gasol regresa al baloncesto ¿en qué equipo jugará?

El mundo Barcelona está feliz ya que regresa su hijo pródigo tras dos décadas en el baloncesto de la NBA. El sábado se reportó que Pau Gasol regresaba a jugar al equipo que lo hizo saltar a la fama a nivel internacional y le dio la oportunidad e irse a la mejor liga del mundo.

Esto se había especulado desde hace meses, pero no se había finiquitado en esas ocasiones. También se había mencionado en el pasado que estaba dispuesto regresar a los Lakers en un rol más reducido, pero tampoco se materializó.

El catalán regresa al Barcelona, de acuerdo a un informe de Mundo Deportivo en el que el jugador ha fichado por lo que resta de la temporada con el cuadro azulgrana. Ellos llegaron a confirmar una noticia que había salido en la Cadena COPE que afirmaba que el jugador regresa al equipo en el que ganó la liga y la Copa del Rey en el 2001 antes de irse a los Memphis Grizzlies.

Ahora se reunirá con su excompañero Sarunas Jasikevicius, quien es el actual entrenador del equipo que ganó la Copa del Rey hace una semana atrás. También estaría al lado de Nikola Mirotic, con el compartió piso durante su paso por los Chicago Bulls.

🚨AMPLIACIÓN 🏀 Pau Gasol regresa al Barcelona ✅Si nada se tuerce, será oficial en los próximos días 🎙️Informa @albert_diez https://t.co/3T8E2pDVKn — Tiempo de Juego (@tjcope) February 20, 2021

Gasol ha visto su carrera estar muy limitada desde marzo del 2019 cuando todavía militaba con los Milwaukee Bucks. Con ese equipo apenas pudo jugar tres partidos. Después fichó con los Portland Trail Blazers, pero no pudo jugar con ellos debido a la fractura del escafoide tarsiano de su pie izquierdo y la eventual recaída que tuvo.

Pau Gasols Top 10 Plays with the Los Angeles LakersCheck out the Top 10 Plays in Pau Gasols Los Angeles Lakers career! About the NBA: The NBA is the premier professional basketball league in the United States and Canada. The league is truly global, with games and programming in 215 countries and territories in 47 languages, as well as NBA rosters at the start… 2014-07-18T17:00:50Z

En los últimos meses ya ha estado trabajando más fuerte para poder regresar y cumplir con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos en Tokio este verano. Se han publicado videos de él entrenando para estar listo cuando llegase le oportunidad que le permita pelear por un puesto en la selección española y así disputar su quinta gesta olímpica. Esta fue la razón que decidió regresar al Barcelona después de 20 años. Este deseo para regresar y también para estar listo para representar a su país en la gesta olímpica que estará recibiendo un salario menor que no ha sido reportado por ahora. Hasta en algunos informes se ha dicho que jugará gratis.

Cada semana más fuerte y con mejores sensaciones! Every week feeling better and stronger! 🙌🏼🏀🔥 pic.twitter.com/4pAkvMigHQ — Pau Gasol (@paugasol) February 18, 2021

A la espera

Aunque el anuncio no se ha hecho oficial, el Barcelona ya lo espera para este último tramo de la temporada. El equipo ya espera que llegue el dos veces campeón de la NBA. Gasol tendrá continuidad paulatinamente y se le ofrecerá el tiempo necesario para poder consolidarse dentro de la dinámica del equipo que dirige además estará jugando a un nivel alto ya que está elegible para jugar en le Euroliga. Al no haber estado jugando, el jugador es elegible para participar en este torneo y además que el fichaje se hizo antes de la fecha límite que había del 24 de febrero para completar los planteles.

