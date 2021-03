Patsy Stevenson: detenida en la protesta por el asesinato de Sarah Everard

Patsy Stevenson es una mujer británica que fue arrestada mientras protestaba por el asesinato de Sarah Everard. Ella ha hablado en entrevistas explicando que no estaba “haciendo nada” cuando la policía la tiró al suelo.

Fotos dramáticas del arresto de Stevenson circularon en las redes sociales, causando indignación en un país que ya clamó al cielo por el asesinato de la ejecutiva de marketing Everard y las acusaciones de que su asesino era un oficial de la policía metropolitana que la atacó al azar mientras caminaba por la calle. Según iNews, Stevenson calificó la presencia policial en la vigilia por Everard como “vergonzosa”.

Estas son algunas de esas fotos:

Patsy Stevenson: "I was arrested by police for standing there, I wasn't doing anything.. they threw me to the floor.. I'm 5ft 2" and I weigh nothing.. they arrested me in cuffs, dragged me away, surrounded by like 10 police officers.. What should we do now? Bigger protests!" pic.twitter.com/Yot4NfPppy — Dave (@TheCaveMugsboro) March 13, 2021

This is a fabulous PR photo for what our country has become. Perhaps you could put it on a poster or something.

Young women arrested for trying to hold a memorial vigil after another week of national tragedy, stress and strain. pic.twitter.com/lQ9AjPtOqS — Janny Woman (@SilkCutBlue) March 13, 2021

Esto es lo que necesita saber:

Stevenson afirmó que fue “arrestada por la policía por estar parada allí”

Patsy Stevenson: “After what happened today at #ClaphamCommon, I want to redirect focus away from the police & towards what actually happened. We need to be seen & heard. That’s why I’m calling for everyone to meet at 5pm on 15 March outside Parliament Sq”#ReclaimTheseStreets pic.twitter.com/eY92zrywMb — Shabbir Lakha (@ShabbirLakha) March 14, 2021

En una entrevista en video, Stevenson dijo: “La policía me arrestó por estar parada allí. No estaba haciendo nada. Me tiraron al piso, y tengo fotos de mí en el piso siendo arrestada, mido 5 pies 2, no peso nada, y varios policías estaban en mi espalda”.

Stevenson grabó un video en el que dijo: “Después de lo que sucedió hoy en #ClaphamCommon, quiero desviar la atención de la policía hacia lo que realmente sucedió. Necesitamos ser vistos y escuchados. Por eso les pido a todos que se reúnan a las 5 de la tarde del 15 de marzo frente a Parliament Square”.

Stevenson dijo en la entrevista en video que fue una “protesta pacífica”. Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, llegó temprano ese día para presentar sus respetos.

Stevenson creó una nueva cuenta de Twitter después de su arresto y escribió: “Así que me he vuelto viral. Decidí hacer un twitter nuevamente para seguir lo que está sucediendo. Todos solidarios”.

Southend Echo describió a Stevenson como “un ex alumna de la Academia Cecil Jones y South Essex” y dijo que quiere tener una conversación con la comisionada de la Policía Metropolitana, Cressida Dick. Recibió una multa de £ 200, según el sitio de noticias.

La policía dijo que cancelar la reunión era “lo correcto” debido al COVID-19 y reveló que se realizaron cuatro arrestos

La comandante Catherine Roper, líder de la Policía Metropolitana para la Participación Comunitaria, dijo en un comunicado:

“Me gustaría agradecer a los organizadores de la vigilia de esta noche en Clapham Common la cancelación del acto. Desde la desaparición de Sarah, hemos compartido la angustia, la conmoción y la tristeza de los londinenses ante las terribles circunstancias de su desaparición y muerte”.

Ella agregó: “Si bien está claro que no podemos hacer esto juntos en Clapham Common, sé que hay varias otras formas de llorar a Sarah de una manera segura. No nos alegra que este evento se cancele, pero es lo correcto dada la amenaza real y actual del coronavirus. A lo largo de la semana hemos tenido varias charlas con los organizadores de la vigilia. Sin duda, estas conversaciones han sido un desafío y los oficiales han trabajado arduamente para explicar las regulaciones y por qué reuniones como esta no pueden llevarse a cabo en este momento”.

Roper agregó: “Si bien entendemos sus frustraciones por esta cancelación y compartimos la indignación de la nación por este crimen, todos debemos continuar trabajando juntos para luchar contra Covid-19 y mantenernos a salvo. Durante todo el día tendremos oficiales de patrulla por toda la capital. Estamos allí para mantener a las personas seguras y seremos muy visibles y apoyaremos a nuestras comunidades”.

La muerte de Everard ha conmocionado a una nación

Sarah Everard era una ejecutiva de marketing de Inglaterra que desapareció después de salir de la casa de su amiga. El sospechoso es un agente de la policía metropolitana. Su cuerpo fue encontrado más tarde y el oficial, Wayne Couzens, ha sido acusado formalmente de su secuestro y asesinato.

No se cree que los dos se conocieran, aunque el motivo no está claro.

Everard, de 33 años, salió de la casa de su amiga por una puerta trasera el 3 de marzo de 2021 y luego comenzó a caminar hacia su casa a unos 50 minutos de distancia.

Más tarde, las autoridades encontraron los restos humanos de Everard en un bosque cerca de Ashford, Kent, dijo la comisionada del Met, Cressida Dick, en una conferencia de prensa. “Mis pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Sarah Everard”, dijo Dick. “Un hombre ha sido arrestado bajo sospecha del asesinato de Sarah. Esta noche, los equipos de búsqueda han encontrado lo que parecen ser restos humanos. El descubrimiento se realizó en un área de Woodland en Ashford, Kent”. Los restos fueron identificados como los de Everard.

Dick dijo que su desaparición ocurrió en “circunstancias horribles y perversas”. Ella lo llamó la “peor pesadilla” de toda familia y dijo que era “increíblemente raro que una mujer fuera secuestrada de nuestras calles”.

El sospechoso es un oficial de policía en servicio activo llamado Wayne Couzens.

“La noticia de hoy de que fue un oficial de la policía metropolitana el que fue arrestado por el asesinato de Sarah ha causado conmoción e ira”, dijo Dick. “Hablo en nombre de todos mis colegas cuando digo que estamos absolutamente consternados por esta terrible, espantosa noticia. Nuestro trabajo es patrullar las calles y proteger a la gente”, dijo Dick. La investigación es amplia y rápida, dijo.

Couzens, de 48 años, “es un oficial de la Policía Metropolitana en el Comando de Protección Parlamentaria y Diplomática”. Ayudó a proteger la Embajada de los Estados Unidos.