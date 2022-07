¿Qué está haciendo ahora el exconsejero de la Casa Blanca, Pat Cipollone?

Pat Cipollone es un abogado estadounidense que se desempeñó como abogado de la Casa Blanca durante la administración del presidente Donald Trump.

El nombre de Cipollone ha aparecido a menudo durante las audiencias televisadas del Comité del 6 de enero. Los miembros del comité y los testigos han dicho que Cipollone expresó preocupaciones legales sobre los esfuerzos del expresidente para anular los resultados de las elecciones de 2020, informa CBS News. El comité ha reproducido fragmentos del testimonio a puerta cerrada de Cipollone durante las audiencias televisadas.

¿Qué ha estado haciendo Cipollone desde que dejó la Casa Blanca? Esto es lo que necesita saber.

Cipollone se convirtió en socio designado de una firma de litigios y abrió una nueva oficina en Washington, D.C.

Cipollone regresó al sector privado después de dejar la Casa Blanca en 2021. Se convirtió en socio de la firma nacional de litigios recién nombrada, Ellis George Cipollone O’Brien Annaguey LLP. La firma se especializa en “disputas multimillonarias y juicios penales de cuello blanco”, según su sitio web.

La sede de la empresa está en Los Ángeles, pero Cipollone ayudó a abrir una sucursal en Washington, D.C. La firma anunció en octubre de 2021 que Cipollone era uno de varios abogados que se unieron a la organización. Un comunicado de prensa en ese momento promocionaba Cipollone y el resto de la experiencia gubernamental del equipo:

The new Washington team builds on the firm’s established litigation credentials and brings an exceptional range of experience, developed both in the senior ranks of the federal government and in private practice. That experience includes service as Counsel to the President, Deputy Counsel to the President, Legal Advisor to the National Security Council, and U.S. Ambassador to Mexico, as well as service in senior positions at the Department of Justice.

Como informó Reuters, otros cuatro exfuncionarios de Trump se unieron a la oficina de Washington, D.C.: los exasesores adjuntos de la Casa Blanca Pat Philbin y Kate Todd, el embajador de Estados Unidos en México Chris Landau y la asesora principal del abogado del presidente Liz Horning.

El viaje diario al trabajo del equipo no cambió mucho después de dejar el servicio gubernamental. Según el sitio web del bufete de abogados, la sucursal de D.C. se encuentra a menos de una milla de la Casa Blanca.

Cipollone testificó ante el Comité del 6 de enero durante más de 8 horas a puerta cerrada

Cipollone originalmente cooperó con el Comité del 6 de enero y se presentó a una “entrevista informal” el 13 de abril de 2022, como se indica en la citación formal que se le emitió el 29 de junio. Puede ver la citación aquí.

El comité le pidió a Cipollone que regresara para un “testimonio oficial” después de que la exasistente de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, compartiera detalles importantes sobre lo que sucedió antes y el 6 de enero.

Según Hutchinson, Cipollone no quería que Trump caminara hacia el Capitolio con la multitud el 6 de enero. Hutchinson dijo que Cipollone le dijo: “Seremos acusados de todos los delitos imaginables si hacemos que ese movimiento suceda”, informó Axios.

Hutchinson dijo que Cipollone estaba preocupado por cargos como obstrucción de la justicia y defraudación en el conteo electoral.

Hutchinson testificó que Cipollone confrontó al jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, sobre la violencia en el Capitolio de los EE. UU. e instó a Meadows a convencer al presidente de hacer algo para detener a la multitud.

Según Hutchinson, Cipollone dijo “algo en el sentido de, ‘Mark, hay que hacer algo o la gente va a morir y la sangre va a estar en tus malditas manos. Esto se está saliendo de control’”, informó NBC.

Cipollone compareció ante el comité investigador el 8 de julio después de recibir la citación. Politico informó que el testimonio duró más de 8 horas. La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada, pero se han utilizado fragmentos del testimonio de Cipollone durante las audiencias televisadas.

El 12 de julio, el comité reprodujo un clip de Cipollone en el que explicó que había sido su opinión legal que el vicepresidente Mike Pence no tenía más remedio que certificar los resultados de las elecciones. CBS News citó a Cipollone: ​​“Pensé que el vicepresidente no tenía la autoridad para hacer lo que se sugería bajo una lectura adecuada de la ley. Transmití eso”, dijo Cipollone. “Creo que en realidad le dije a alguien en el vicepresidente: ‘Solo échame la culpa. No soy un político’. Solo dije: ‘Soy abogado, esta es mi opinión legal’”.

Durante su reunión formal con el comité, Cipollone invocó el privilegio ejecutivo en algunas preguntas relacionadas específicamente con las conversaciones directas que tuvo con el presidente Trump, informó Politico. Vale la pena recordar que el abogado de la Casa Blanca no es el abogado personal del presidente. El trabajo del abogado es apoyar y asesorar a la oficina de la presidencia, como explica Lawfare.

