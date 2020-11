[VIDEO] Partidarios de Trump llegan a centro de votos en Detroit para exigir freno de conteo

Los resultados de las elecciones presidenciales de Michigan podrían completarse hoy, pero partidarios de Trump han descendido a un centro de recuento de votos en Detroit, con “retadores” de encuestas llenando la sala.

En Twitter han comenzado a circular videos y fotos de la escena. Algunos videos muestran a personas que afirman tener pruebas de fraude electoral. Otros muestran a funcionarios electorales cubriendo los paneles de vidrio en el centro de conteo mientras la escena en el vestíbulo justo afuera de sus puertas intensificaba.

Jordan Acker, un abogado de Michigan, tuiteó un video de la escena. Acker escribió, “…@MIGOP ha abrumado tanto la sala de recuento de votos de Detroit con ‘retadores’ (la mayoría que no son abogados), impidiendo que los abogados demócratas reales entren. Se siente como un intento deliberado para intentar robar la elección”.

Kayla Ruble, una reportera con sede en Michigan, tuiteó: “Los funcionarios de las elecciones de Detroit intentan desescalar una situación cada vez más tensa fuera del recuento de votos en el TCF Center. Los límites de los contendientes republicanos y democráticos están al máximo, pero los partidarios republicanos no están aceptando la explicación”.

A Detroit elections officials attempting to deescalating an increasingly tense situation outside the ballot count at TCF Center. republican and democratic challenger limits are at capacity but Republican supporters are not accepting the explanation. pic.twitter.com/rg6lv1CXLT — Kayla Ruble (@RubleKB) November 4, 2020

La campaña de Trump ha presentado una solicitud para que Michigan deje de contar las boletas. La demanda alega que la campaña no tuvo un “acceso significativo” a las áreas donde se contaban las boletas. El miércoles por la tarde, se podía ver a los partidarios de Trump coreando “detengan la votación” fuera del centro de recuento de votos de Detroit.

Esto es lo que necesitas saber:

Videos de observadores electorales congregados frente a un centro de recuento de votos en Detroit

In fact, the ⁦@MIGOP⁩ has so overwhelmed the Detroit vote counting room with “challengers” (most who are not lawyers), preventing actual Dem lawyers from actually getting in. Sure feels like a deliberate attempt to try to steal the election. pic.twitter.com/pIZCzUB6VH — Jordan Acker (@JordanAckerMI) November 4, 2020

Arriba está el video que Acker compartió del centro de conteo de boletas el miércoles por la tarde. Matt Finn, corresponsal nacional de Fox News, compartió un video similar del mismo centro de escrutinio. En el video, se puede ver a los funcionarios electorales cubriendo un área de paneles de cristal del centro.

Finn escribió: “La escena en el centro de conteo de votos ausentes de Detroit se está volviendo más acalorada. Las ventanas ahora están cubiertas. Hay denuncias de violaciones. La Secretaria del Estado dice que agradece los desafíos”.

The scene at Detroit’s absentee ballot counting center is growing more heated. The windows now being covered up. Allegations of violations. Sec. of State says she welcomes challenges. pic.twitter.com/oUL4A0h3Ku — Matt Finn (@MattFinnFNC) November 4, 2020

Agentes de policía finalmente hicieron “retroceder a la multitud” cuando empezaron a “golpear las puertas y ventanas” y a gritar sus protestas, según Detroit Free Press. Según CNN, varias personas han sido sacadas del centro en el transcurso del día por su “temperamento”. Otros que estaban en la escena informaron que la consigna “detengan el voto” resonaba en la sala, en una clara referencia al deseo de la campaña de Trump de detener el recuento de votos en el estado.

Aquí hay un video de un grupo de personas coreando en la sala:

The arena with vote counting in Detroit cannot hold all the poll challengers there to watch, and the Trump campaign is suing to halt the counting until it is given “meaningful access to numerous counting locations to observe” https://t.co/edGPnsobSw https://t.co/Vv4xUFT0Sp — Kira Lerner (@kira_lerner) November 4, 2020

Los funcionarios electorales de Michigan no han indicado ningún plan para dejar de contar los votos finales del estado. La secretaria de la ciudad de Detroit, Janice Winfrey, se dirigió a los manifestantes en una declaración preparada, según Detroit Free Press, diciendo: “No permitiremos que NADIE nos distraiga del trabajo en cuestión…. Nuestro deber es mantener la calma, la concentración y la deliberación mientras continuamos con la tarea que tenemos en manos”.

A partir de las 9 p.m., hora del Este, más del 99% de los votos se habían reportado para el estado, con Biden proyectado como el ganador con una ventaja del 50% frente al 48% de Trump.

Otro grupo de personas se reunió fuera del centro de recuento de votos, sin poder entrar debido a que el centro estaba al máximo de su capacidad. Ellos también han estado gritando “detengan la votación”. Puedes verlo en el video a continuación:

Ok I got into TCF. More crowd inside the building, outside of the official Detroit central absentee ballot counting board. Some yells about the election lacking integrity. pic.twitter.com/rxGMIuLblU — Annalise Frank (@annalise_frank) November 4, 2020

Trump ha tuiteado repetidamente acusaciones de fraude y alteración electoral en Michigan

Wow! It looks like Michigan has now found the ballots necessary to keep a wonderful young man, John James, out of the U.S. Senate. What a terrible thing is happening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

En las últimas 24 horas, el presidente ha incitado repetidamente la desconfianza en torno a la legitimidad de las elecciones presidenciales, particularmente después de que Biden tomó la delantera el miércoles en estados indecisos como Wisconsin, Michigan y Arizona.

En uno de esos casos, Trump retuiteó un tuit de Matt Mackowiak, un columnista conservador, en el que se destacó una aparente discrepancia.

Mackowiak tuiteó, “Una actualización le da a Biden el 100% de los nuevos votos – 128k+” El escritor conservador Matt Walsh retuiteó el tuit de Mackowiak y agregó, “Esta es razón suficiente para ir a la corte. Ninguna persona honesta puede mirar esto y decir que es normal y despreocupado “. Luego Trump se unió, retuiteó las capturas de pantalla y dijo: “¿DE QUÉ SE TRATA ESTO?” Desde entonces, Twitter ha ocultado los tres tweets detrás de un mensaje que dice: “Parte o todo el contenido compartido en este tuit está en disputa y podría ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico”.

This tweet was taken and share honestly. I have now learned the MI update referenced was a typo in one county. I have deleted the original tweet. pic.twitter.com/NXQINWDbEH — Matt Mackowiak (@MattMackowiak) November 4, 2020

Desde entonces, se ha demostrado que la captura de pantalla compartida por Mackowiak es falsa. En ningún momento Biden recibió el 100% de las “boletas” en Michigan o en cualquier otro estado.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com