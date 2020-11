Manifestante MAGA dice que exoficial debió haberse arrodillado sobre George Floyd “más tiempo”

Un partidario del presidente Donald Trump se está volviendo viral después de que lo filmaron diciendo que el ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin debería haberse arrodillado sobre el cuello de George Floyd por “más” tiempo.

Dave Pal, que dirige la popular cuenta de Twitter Fifty Shades of Whey, subió el video el domingo 15 de noviembre con la leyenda: “El partidario de Trump dice que Chauvin debería haberse arrodillado más tiempo sobre el cuello de George Floyd”.

El hombre, cuyo nombre se desconoce, luce una visera roja de “Trump 2020” con cabello falso, se le escucha en el clip de aproximadamente 25 segundos comentar sobre el asesinato en mayo de Floyd, un hombre negro desarmado que murió mientras en Minneapolis bajo la custodia policial de Minnesota. La muerte de Floyd provocó indignación mundial después de que las imágenes de los transeúntes mostraran a Chauvin arrodillado sobre el cuello del hombre de 46 años durante casi nueve minutos mientras pedía aire.

“Debió haberlo hecho por más p*** tiempo”, dice el partidario de Trump directamente a la cámara. No está claro qué eventos ocurrieron entre el hombre y la persona que filmaba antes de la grabación.

Trump supporter says Chauvin should've kneeled on George Floyd's neck longer pic.twitter.com/DL7Vf0sNRT — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 15, 2020

En su cuenta de Fifty Shades of Whey, Pal dijo en un tuit de seguimiento que el hombre fue “visto por última vez” en la ‘Marcha del Millón de MAGA’.

La marcha tuvo lugar el 14 de noviembre en Washington, D.C. en apoyo a Trump, según su sitio web. Esto es lo que necesitas saber sobre el video:

El manifestante MAGA afirmó que Floyd aún estaría vivo si se hubiese “comportado”

El video comienza con el partidario de Trump afirmando que Floyd todavía estaría vivo si solo se hubiera “comportado desde el principio”.

“Si se hubiera comportado desde el principio y no hubiera intentado pasar dinero falso, todavía estaría vivo hoy”, le dice el hombre a la persona que graba. “No es tan difícil comportarse”.

El New York Times informó que los agentes de policía de Minneapolis respondieron el 25 de mayo a una llamada de un empleado de una tienda que acusó a Floyd de usar un billete falso de $20 para pagar cigarrillos.

La voz de un hombre detrás de la cámara, probablemente el que está filmando, le pregunta al manifestante si está “bien” con el hecho de que Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, según el video de Twitter.

“Debió haberlo hecho por más p*** tiempo”, responde el partidario de Trump. “Debió haberlo hecho más tiempo”, dice de nuevo ante la cámara. “¿Necesitas mas?”

El camarógrafo luego dice que está “atónito” antes de que concluya el clip, muestra el video.

Otro video muestra al mismo hombre usando insultos homofóbicos

This racist was last seen in D.C. at the "million" MAGA march pic.twitter.com/VIb0WGbu6P — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 15, 2020

En otro video de la marcha, se puede ver al mismo hombre no identificado usando insultos homofóbicos mientras hace gesto obscenos con las manos. El hombre le grita a la gente que se enfrenta a él, “váyanse a la m***** todos ustedes m******** de m*****”, usando un insulto homofóbico.

Luego grita varias veces, “jódete” a los manifestantes anti-Trump que también se reunieron en la marcha en Washington DC el sábado 14 de noviembre. El hombre no ha sido identificado y no ha comentado sobre la reacción a los videos.

En los videos, se puede ver al hombre con una camisa hecha a mano que tiene la frase “votos legales” escrita en ella, una referencia a las demandas de Trump de que solo se cuenten los votos legales. Trump y su campaña no han presentado ninguna evidencia real de que se hayan contado “votos ilegales” generalizados, y los jueces han desestimado varias demandas entabladas por la campaña en varios estados.

El encuentro se está volviendo viral en Twitter

"Obey the law, and you will be alive"

Ask Philando Castile's family about that statement.

Or Amadou Diallo

Or Walter Scott

Or Jonathan Price

Or Breonna Taylor

Or John Winkler

Or Botham Jean

Or Kelly Thomas

Or Stephon Clark

the list goes on. https://t.co/KGSRjWLXa0 — Ethan Bearman, 306 and over 5 million (@EthanBearman) November 15, 2020

Aunque se desconoce la fuente del video, el tuit de Fifty Shades of Whey desde entonces ha obtenido más de 65,000 visitas y más de 500 retuits.

Muchos se apresuraron a condenar al partidario de Trump como racista, mientras que otros intentaron identificar al hombre.

“Espero que para quien sea que trabaje vea esto y lo despida”, tuiteó una persona. “He visto a Twitter lograr algunos milagros”.

What a fucking asshole douche bag, so disgusting. I hope whoever he works for sees this and fires his ass. I have seen Twitter work some miracles. Trump supporting white men are of bunch brainless dirt bags, I'm just so angry hearing this crap — Trish (@TrishMask) November 15, 2020

Otro criticó al hombre por representar “lo peor de Estados Unidos”.

“No hay compromiso ni estrechar islas con personas que están de acuerdo con que te maten”, escribió Kahlief Adams, director ejecutivo de Spawn on Me Podcast.

There is no compromising or reaching across isles with people who are ok with you being killed. https://t.co/7Zv84QFo9z — Kahlief “I’m Your Nightmare Bro” Adams (@Kahjahkins) November 15, 2020

Multitudes de partidarios de Trump inundaron la capital de la nación para protestar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020

Million MAGA March#MillionMAGAMarch #Trump2020 #StopTheSteal 2020-11-08T20:00:12Z

CNN informó que el sábado 14 de noviembre, una multitud de partidarios de Trump inundó la capital del país para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

El presidente ha argumentado en repetidas ocasiones que el fraude electoral interfirió con la carrera presidencial del 3 de noviembre, lo que provocó que el presidente electo Joe Biden saliera victorioso.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Los organizadores de marzo afirman que los medios de comunicación están censurando la base de fans de Trump, según el sitio web del evento. En una llamada a la acción, el sitio web “Million MAGA March” dice:

Estamos siendo censurados, silenciados y reprimidos por los gigantes de las redes sociales, los principales medios de comunicación y otros países. AHORA es el momento de defender este país y la Constitución de los Estados Unidos. ¡Ahora es un nuevo nacimiento de la libertad y no se puede detener!

Trump, que se ha negado a ceder, sorprendió a los manifestantes con su caravana poco después de las 10 a.m. en Pennsylvania Avenue.

Mientras tanto, un grupo más pequeño de contramanifestantes en apoyo de Biden se reunió cerca de la Corte Suprema para celebrar su victoria electoral, agregó CNN.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com