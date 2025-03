¿Para qué se necesita el Real ID?

A partir del 7 de mayo todos que viajan dentro de los Estados Unidos deben tener un Real ID. En otras palabras, todo el mundo que viaje dentro de los Estados Unidos debe tener un Real ID a partir del 7 de mayo. Si no lo tiene, tiene que tener un pasaporte vigente.

REAL ID es el nuevo requisito federal para las licencias de conducir emitidas por el estado y las identificaciones de quienes no son conductores para ayudar a prevenir la identificación fraudulenta.

Las regulaciones de la Identificación Real, emitidas por el DHS, aclararon algunos de los requisitos de verificación:

Los solicitantes deben proporcionar al menos dos documentos que muestren su dirección, pero estos documentos no requieren verificación adicional.

Los certificados de nacimiento deben verificarse mediante el sistema de Verificación Electrónica de Eventos Vitales (EVVE), administrado por la Asociación Nacional de Estadísticas y Sistemas de Información de Salud Pública (NAPHSIS), en lugar de la autoridad que emitió el certificado.

Los pasaportes estadounidenses y las visas estadounidenses en pasaportes extranjeros deben verificarse con el Departamento de Estado, pero los pasaportes extranjeros en sí no necesitan verificarse con la autoridad emisora.

¿Es obligatorio tener un Real ID?

No es obligatorio obtener una REAL ID. Sin embargo, a partir del 7 de mayo de 2025, si suele usar su licencia de conducir o identificación de no conductor (en lugar de un pasaporte u otra identificación) para volar dentro de EE. UU., probablemente le convenga una REAL ID. De lo contrario, deberá usar un pasaporte estadounidense válido u otra identificación aprobada por el gobierno federal.

¿Cómo conseguir un Real ID

Necesita una cita para conseguir un Real ID. Solo tiene que entrar en este enlace para conseguir una cita con el DMV.

¿Cuándo se necesita una Real ID?

La Real ID será necesario a partir del 7 de mayo de 2025 en Nueva Jersey.

Si no tiene el Real ID para viajar en avión, al no tenerlo le impedirá volar, pero no le impedirá conducir. Ya que la licencia de conducir estándar de Nueva Jersey aún se puede usar para conducir.