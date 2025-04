¿Por qué relacionan la muerte del Papa Francisco con la reunión que tuvo con el vicepresidente JD Vance?

Después de que se confirmara el fallecimiento del Papa Francisco, los internautas inundaron las redes con memes de la reunión que había tenido el pontífice con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el día antes en el Vaticano.

El encuentro tuvo lugar el Domingo de Pascua. Vance entró al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco en la sala. El Papa estaba sentado en una silla de ruedas y Vance le tendió la mano. “Hola”, dijo el vicepresidente. “Qué gusto verlo”. En el video las palabras fueron inaudibles en un video publicado por el Vaticano. “Sé que no se ha sentido muy bien, pero me alegra verlo con mejor salud”, dijo Vance.

Un sacerdote que hacía de intérprete habló por el papa. “Estos son para sus hijos”, dijo el pontífice mientras alguien le entregaba a Vance huevos de chocolate. Luego llegó una bandeja con más regalos, incluyendo rosarios y una corbata vaticana. “Gracias”, dijo Vance mientras sostenía la corbata oscura. “Qué hermosa”.

Después posaron para una foto. Vance se paró a la derecha del papa antes de despedirse. “Rezo por usted todos los días”, dijo Vance. “Que Dios lo bendiga”.

El encuentro se dio 24 horas antes de la muerte del Papa, y esto ha creado una ola de memes en las redes. Internautas empezaron a crear memes insinuando que el vicepresidente JD Vance tuvo algo que ver con el fallecimiento del Papa Francisco. Abajo los puede ver.

El vicepresidente publicó en sus redes el encuentro que tuvo con el Papa Francisco, sin imaginarse que horas después, el pontífice iba a fallecer por un derrame cerebral.

It was an honor to meet with Pope Francis, Prime Minister Meloni, and Church officials in Italy this weekend.

Visiting Rome with my family during Holy Week was an incredible experience. pic.twitter.com/pAxKmKxUst

— Vice President JD Vance (@VP) April 21, 2025