DJ golpea a esposa y ella publica videos en redes: Pamella Holanda: IMÁGENES FUERTES

ABSURDO E REVOLTANTE.

Estou chocado com este vídeo do DJ Ivis agredindo fisicamente sua esposa Pamella Holanda com socos e estrangulamento. O cara ainda tem a coragem de fazer isso na presença de uma criança! Monstro!pic.twitter.com/QgpwvN1DJ0

— Primeira & Sétima Arte (@primeiraesetima) July 11, 2021