Proponen pagar $1,000 a quienes se pongan la vacuna del COVID: ¿Cómo sería el plan?

Con la aprobación oficial para que comience a implementarse el plan de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a puertas, son muchas las preocupaciones que hay entre las autoridades de salud y los gobiernos estatales sobre la manera de lograr que la vasta mayoría se vacune. Y entendiendo que todavía existe mucha prevención e incluso desconfianza hacia la vacuna, mayormente entre latinos y negros, una de las propuestas que está rodando en el ambiente es motivar económicamente a la gente para que se aplique la inmunización.

Con 42% de los estadounidenses asegurando que no se vacunarán de inmediato, como reveló una reciente encuesta de Gallup, 265,000 muertes y los contagios disparados a nivel nacional, economistas de renombre aseguran que la única manera de lograr que la vacuna sea efectiva de manera masiva, es dar dinero.

Así lo propuso el economista Robert Litan, miembro del Brookings Institution, y exasesor del presidente Bill Clinton, quien en diálogo con Business Insider mencionó que elaboró un plan para alentar a más personas en el país a decirle “sí” a la vacuna.

Coronavirus vaccine: Should the government pay people to get vaccinated?Robert Litan, Non-Resident Senior Fellow at the Brookings Institute breaks down why he proposes paying people to get vaccinated.

El experto está proponiendo que se otorgue al menos $1,000 a quienes se vacunen, lo que garantizaría que la inmunización logre llegar a la mayor cantidad de estadounidenses, creando así mayor seguridad real contra el virus, con la llamada inmunidad colectiva.

El economista aseguró que el efecto de hacer eso será, por un lado menos contagios y menos muertes, justo ahora que el país volvió a la cifra de 3,000 muertes diarias, lo que resulta sumamente preocupante, y por el otro, tener un ingreso extra a nivel familia que muchos están clamando ante el fracaso de una segunda ronda de cheques de estímulo.

“A diferencia de los pagos anteriores, se trata de un estímulo vinculado a un comportamiento socialmente responsable. Por lo tanto, la sociedad se beneficia de la distribución del dinero”, dijo el economista a Business Insider.

Vaccine Ethics: Doctor Warns Against Paying People to Get COVID Vaccine as U.S. Preps DistributionAs distribution of coronavirus vaccines draws near, a recent poll suggests that 42% of Americans are reluctant to take the vaccine. In response, some, including former Maryland congressmember and presidential candidate John Delaney, are pushing to pay people to get vaccinated, a move being discouraged by many, including Dr. Monica Peek, a physician, associate professor…

Litan explicó que su plan comenzaría con un primer pago de $200 para aquellos que acudan a vacunarse, quienes recibirían el segundo pago de $800 cuando se llegue al umbral de vacunación del 70% en cada estado, lo que impulsaría un mayor compromiso de la gente a vacunarse pronto a fin de recibir más rápido el dinero.

El economista agregó que su propuesta, sobre la que hasta ahora la Administración futura del presidente electo Joe Biden no se ha manifestado, tendría una inversión estimada de $265 mil millones.

El plan de Litan ya ha sido respaldado por dos pre-candidatos presidenciales, quienes coincidieron en que urge tomar medidas amplias para garantizar el acceso de todos a la vacunación.

John Delaney, ex candidato presidencial demócrata, apoyó el plan y aseguró que el pago otorgado debería ser $1,500, según el citado medio, mientras que el excandidato Andrew Yang dijo también estar hacia esa ruta.

Se estima que unas 20 millones de personas en el país serían las primeras en beneficiarse del primer lote de vacunas, que requiere doble dósis.

