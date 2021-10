Los padres de Tera Chavez siguen creyendo que fue su esposo quien la asesinó en 2007

Tera Chavez, de 26 años y madre de dos hijos, murió el 22 de octubre de 2007 por una herida de bala del arma de servicio de su esposo. Levi Chavez, un oficial de policía del Departamento de Policía de Albuquerque, llamó al 911 y dijo que había encontrado el cuerpo de su esposa y que ella se había suicidado. Sin embargo, una vez que los investigadores comenzaron a investigar el caso, tuvieron algunas preguntas sobre las actividades extramaritales de Levi Chavez y se preguntaron si él estaba involucrado en su muerte, informó PEOPLE.

Según el medio, los investigadores descubrieron que Chavez tenía muchas amantes y había estado con una la noche antes de la muerte de su esposa. Además, rápidamente pasó página y en dos meses se comprometió con Heather Hindi, una compañera de policía de Albuquerque. Chavez finalmente fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa y el caso fue a juicio en julio de 2013.

Después de semanas de testimonios y casi dos días de deliberaciones del jurado, el jurado declaró a Levi Chavez no culpable del asesinato de su esposa, informó KOAT. Desde la trágica muerte de Tera Chavez en 2007, el ex policía ha sostenido que ella se suicidó y dijo a los periodistas después de su absolución: “No me sorprende en absoluto. No soy culpable. Soy inocente. Les dije eso desde el principio. Sabía que me absolverían. No hice nada malo”.

Por otro lado, la familia de Tera Chavez se ha mantenido firme en su creencia de que fue asesinada, informó Alibi.

Los padres de Tera Chavez dijeron que desde el momento en que se enteraron de que estaba muerta sabían que no era un suicidio

Joseph y Theresa Cordova, los padres de Tera Chavez, le dijeron a Alibi que supieron de inmediato que su hija no se había suicidado. Joseph Cordova dijo cuando el detective llegó a su puerta les explicó: “Empezó a contarnos lo de Tera y nos dijo que aparentemente era un suicidio. Dije: ‘De ninguna manera. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo ahora mismo y cerrar la casa para preservar la evidencia'”.

Dijo que sabía que Tera Chavez había luchado en su matrimonio, pero su vida había cambiado.

Tera Chavez había decidido montar su propio salón y estaba pensando en separarse de su marido. “Creo que estaba entrando en una nueva etapa en su vida”, dijo Joseph Cordova al medio. “Era la Tera independiente”.

Theresa Cordova les dijo a los productores de Oxygen para el programa Accident, Suicide or Murder que su hija le había dicho una vez que si algo malo le pasaba “Levi sería el responsable”.

Los padres de Tera Chavez quieren estar presentes para sus nietos y quieren que sus hijos sepan que ella no se suicidó





Video Video related to los padres de tera chavez siguen creyendo que fue su esposo quien la asesinó en 2007 2021-10-15T19:34:30-04:00

Theresa y Joseph Cordova dicen que el proceso ha puesto a prueba a la familia. Quieren seguir estando en la vida de sus nietos, que ahora están bajo la custodia de Levi Chavez, pero tienen que equilibrar cómo compartir lo que le pasó a su madre sin hablar mal de su padre a sus hijos.

Según Alibi, los Cordova dijeron en un principio que se mantuvieron en contacto con Levi Chavez para poder ver a los nietos, pero las cosas cambiaron después de que se presentara la demanda civil y la causa penal. Desafortunadamente, los Córdova dijeron que ha pasado bastante tiempo desde que vieron a los hijos de Tera Chavez por última vez.

Dijeron que lo más importante era que los dos hijos de Tera Chavez sepan que ella no se suicidó: “Un día, los niños van a ser mayores de edad y van a querer saberlo”, dijo el padre de Tera. La madre dijo que quiere que los niños sepan que “ella nunca los dejaría. Ella nunca los dejaría por su propia voluntad. Ella no los dejó”.