¿Los padres de Donald Trump eran inmigrantes?

En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva destinada a poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los bebés de inmigrantes indocumentados y para las personas con estatus temporal en los Estados Unidos.

Mientras que la primera frase de la Decimocuarta Enmienda establecida en 1868, dice lo siguiente: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

Ahora que Trump busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento, algunos se preguntan sobre el pasado y el árbol familiar del presidente.

El abuelo de Donald Trump nació en Alemania

Friedrich Trump nació en Kallstadt, Alemania, y a los 16 años se ganaba la vida como barbero. Hasta que compró un boleto de una via para viajar a América. Aunque pudo haber sido ilegal, en ese tiempo a Estados Unidos no le importaba esta infracción de la ley (en ese momento, los alemanes eran vistos como inmigrantes muy deseables) y Trump fue recibido con los brazos abiertos.

Friedrich llegó a Nueva York en un barco de vapor, según la reportera del Post Kristine Phillips. “[Friedrich] no sabía inglés. No era posible que supiera inglés. No tenía nada parecido a un diploma de escuela secundaria. Sabía leer y escribir, pero hablaba alemán”, dijo al Washington Post Gwenda Blair, autora del libro del año 2000 Los Trump: tres generaciones que construyeron un imperio.

La familia de Friedrich Trump en Alemania tenía medios modestos y dirigía un pequeño viñedo, según Phillips. Vivía con su hermana mayor en el Lower East Side de Manhattan después de llegar a Nueva York.

Unos años más tarde, Friedrich se mudó al noroeste del Pacífico, donde manejaba múltiples negocios, como restaurantes y hoteles, en toda la región en antiguas ciudades mineras durante la fiebre del oro.

Donald Trump escondía su herencia alemana

Durante décadas, el hijo y el nieto de Friedrich Trump negaban por completo su herencia alemana y, en cambio, y en lugar decían que las raíces de su abuelo estaban en Escandinavia. “[Él] vino aquí desde Suecia cuando era niño”, afirmó Donald Trump en su libro coescrito The Art of the Deal. De hecho, su primo e historiador John Walter dijo a The New York Times que Trump escondía su herencia alemana a petición de su propio padre, agente inmobiliario, Fred Trump, quien había ocultado su ascendencia alemana para evitar molestar a amigos y clientes judíos. “Después de la guerra”, dijo Walter al Times, “sigue siendo sueco. [La mentira] simplemente siguió, siguió y siguió”.

Donald Trump finalmente reconoció y abrazó su herencia alemana, y actuó como gran mariscal del Desfile Steuben anual aleman-estadounidense en la ciudad de Nueva York en 1999. En un mensaje en video para el evento de 2011, Trump promocionó la historia de inmigración de su abuelo

La madre de Donald Trump nació en Escocia

Mary Anne MacLeod Trump nació en Escocia en 1912. Según el periódico The National, MacLeod consiguió un visado de inmigración con número 26698 el 17 de febrero de 1930. El 2 de mayo de 1930, MacLeod partió de Glasgow a bordo del RMS Transylvania llegando a Nueva York el 11 de mayo de 1930, un día después de cumplir 18 años. Ella quiso adquirir la ciudadanía estadounidense y residir permanentemente en América.

Ella llegó a América como inmigrantes económica. Ella fue una de las decenas de miles de escoceses que abandonaron Escocia para vivir en América debido a las consecuencias de la primera guerra mundial y a las expulsiones que sufrieron los escoceses por parte de los propietarios de las tierras donde vivían.

Una vez en América, ella trabajo como sirvienta de hogar durante unos cuatro años en Nueva York, hasta que golpeó la Gran Depresión.

También ha surgido la pregunta si la madre de Donald Trump era indocumentada. Pues no hay ninguna evidencia que indique que se haya producido la violación de ninguna ley antes de que ella logrará su naturalización en 1942. Ya que ella realizaba viajes internacionales y podía salir y entrar al país sin problema.

MacLeod logró conseguir la ciudadania americana en marzo de 1942. Ella tuvo cinco hijos con su esposo Fred Trump.

El padre de Donald Trump nació en el Bronx

Fred Trump nació en 1905 en la sección del Bronx de la ciudad de Nueva York y criado en Queens. El sueño de Fred era ser carpintero, pero cuando tenía 13 años, su padre murió, por lo que tuvo que ayudar a mantener a su madre y a su hermano menor trabajando en una tienda vendiendo frutas durante 12 horas al día, ganando 5 dólares a la semana.

A los 15 años, Fred se dedicó al negocio de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Se graduó de la escuela secundaria en 1922 y al año siguiente construyó su primera casa. A finales de la década de 1920, construyó casas. Más tarde construyó cuarteles y apartamentos con jardín para la Marina de los Estados Unidos a lo largo de la costa este durante la Segunda Guerra Mundial, y viviendas para personas de ingresos medios para los veteranos que regresaban y sus familias después de que terminó la guerra.

Fred Trump construyó uno de los imperios inmobiliarios más importantes de Estados Unidos y luego administró más de 25.000 unidades de departamentos, la mayoría de las cuales construyó él mismo, durante una carrera que abarcó más de 70 años.